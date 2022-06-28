Зауральцев приглашают взглянуть на останки доисторической лошади

В Белозерском округе открыли обновлённый выставочный зал «Археология. Палеонтология. Савин-1».

Здесь появился информационный экран, с помощью которого можно дополнять экскурсии иллюстрациями. Тюменским научным центром Сибирского отделения Российской академии наук изготовлен ландшафтный макет святилища Савин. Экспонаты эпохи неолита, каменные жернова, пест, жертвенник, каменные орудия труда, и фрагменты керамики теперь хранятся в новых современных витринах с замком и подсветкой, сообщили в пресс-службе главы региона.

Большой интерес во время открытия выставочного зала у посетителей вызвали экспонаты из палеонтологической коллекции, которую составляют части скелета мамонта, останки доисторической лошади, фрагмент черепа доисторического четырёхрогого барана, челюсти шерстистого носорога, череп быка бизона и другие.

Переоснащение выставочного зала проведено в рамках реализации проекта «Историко-культурный комплекс под открытым небом «Савин», который получил поддержку Фонда Президентских грантов. Теперь зал Белозерского районного краеведческого музея является частью единого туристского маршрута «Малый край – большая история».

Фото Белозерской районной газеты «Боевое слово».