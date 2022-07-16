Зауральцев пригласили на онлайн-программу по Сталинградской битве

17 июля, в день 80-летия начала Сталинградской битвы, Музей Победы пригласил жителей Курганской области на онлайн-программу. На сайте культурной площадки victorymuseum.ru зрителей ждут виртуальная экскурсия, видеоинтервью с участниками битвы и кинопоказ.
«В 80-ю годовщину начала великой битвы мы приглашаем интернет-пользователей на онлайн-программу. Виртуальные гости узнают о ключевых этапах сражения, положившего начало коренному перелому во Второй мировой войне, о героях битвы, познакомятся с раритетами музея, увидят уникальные архивные фотографии и документы», — отметил директор Музея Победы, заместитель секретаря Общественной палаты РФ Александр Школьник.
Интернет-посетители «побывают» в диорамном комплексе Музея Победы. В интерьере диорамы, посвященной Сталинградской битве, специалист-историк Музея Победы Александр Михайлов расскажет об истории самого длительного в годы Великой Отечественной войны сражения. Зрители увидят масштабное историческое полотно и узнают о фашистской бомбардировке Сталинграда, о боях за Мамаев курган, обороне «дома Павлова» и капитуляции командующего 6-й армией вермахта генерал-фельдмаршала Фридриха Паулюса.
Котомина Мария, специалист по связям с общественностью Музея Победы. Фото с
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