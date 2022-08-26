Зауральцев ждут кинопоказы, концерты и спектакли

Управление культуры Курганской области информирует о мероприятиях, которые запланированы на 27 августа.

Музей истории города.

С 10.00 до 17.00 можно посетить экскурсию по музею «Развитие Кургана как торгового и промышленного центра Сибири». Платно.

Курганский областной художественный музей им. Г.А. Травникова.

С 10:00 до 18:00 можно посетить выставки: «Ханамити: цветочная тропа», «В начале всех начал» и Персональную выставку Василия Лесина. А также постоянную экспозицию «Отечественное искусство XX-XXI вв.».

Вход на все выставки платный.

Краеведческий музей.

В 11:00 можно посетить тематическую экскурсию «Природа родного края» (животный и растительный мир Курганской области). Вход платный.

Курганский театр кукол «Гулливер».

В 11-00 театр кукол «Гулливер» приглашает юных зрителей и их родителей на премьеру бэби-спектакля «А кто там?»

Он адресован малышам от 10 месяцев до 2,5 лет и взрослым, готовым к новому зрительскому опыту. Платно.

Библиотека имени А. К. Югова.

В 11:00 на большом экране зала Президентской библиотеки (3 этаж) гости посмотрят мультфильм «Приключения Буратино» (1959 год). Вход свободный.

В 15:00 состоится новая встреча клуба восточной поэзии «ОриентиР». Темой встречи станут золотые века персидской поэзии. Вход свободный.

Библиотека имени В. Ф. Потанина.

В 11.00 пройдет субботний показ киножурнала «Ералаш» (ул. Куйбышева, 43) и (ул. Криволапова, 50).

Курганский областной художественный музей им. Г.А. Травникова.

В 12:00 мастер-класс по акварельному скетчингу «Кактус» (вход платный).

В 14:30 мастер-класс гуашью «Пушистый котик» (вход платный).

Дом-музей декабристов

В 12:00 мастер-класс «Кинокамера». Вход платный.

Курганский областной Дом народного творчества.

С 12:0 до 17:00 в Курганском областном Доме народного творчества будет работать выставка-продажа изделий мастеров декоративно-прикладного искусства «Территория творчества». Вход свободный.

ОТКРЫТЫЕ ПЛОЩАДКИ

Курганский театр драмы.

В 11:00 пройдет спектакль-променад «Тайна спасения Пушкина». Это первая и единственная в Кургане постановка, соединяющая прогулку по улицам города, аудиоспектакль и театр под открытым небом. Платно.

Сквер музея истории города.

С 12.00 до 19.00 закрытие летнего сезона.

В 17.00 ретро - вечер «Все на танцы»

Краеведческий музей.

С 14:00 до 15:00 будет работать открытая площадка «Малиновый звон» (коллекция поддужных колокольчиков в фондах музея) . Бесплатно.

Курганская областная филармония.

На Троицкой площади в 18 часов пройдет концерт выходного дня от воспитанников музыкально-продюсерского центра «Фабрика талантов» (руководитель Екатерина Соснина).

Вход свободный.



В 18 часов на Набережной пройдет концертная программа «Многая лета, любимый город» от студии эстрадного вокала

«Камея» и студии голоса и артистизма «Зефир».

В 18:30 в Городском саду состоится интерактивно-игровая программа.

В 19:00 в ЦПКиО «NoCover FEST». Выступят группы «Красный лед» и «MOTORIO».

Дом-музей декабристов

С 18:30 до 20:30 открытая площадка «Добрый обыЧАЙ».

Вход свободный.

В 20:00 кинопоказ во дворе «Письма мёртвого человека» (акция ночь кино). Вход свободный.

Курганский областной Дом народного творчества.

В рамках акции «Ночь кино» в Городском саду для гостей и жителей города пройдут бесплатные

кинопоказы художественных фильмов:

- в 20:00 «Последний Богатырь: Посланник Тьмы»;

- в 22:00 «Пара из будущего»;

- в 00:00 «Чемпион мира». Вход свободный.

ГОРОД ШАДРИНСК

С 22:00 кинотеатр «Октябрь» приглашает на «Ночь кино». В рамках всероссийской акции состоится показ трёх фильмов:

«Последний богатырь: Посланник тьмы», «Чемпион мира» и

«Пара из будущего». Вход свободный.

27 августа городу Шадринску - 360 лет.

Основные мероприятия пройдут на площади им. Н.В. Здобнова.

Торжественное открытие праздника состоится в 11 часов.

В этот день на центральной эстраде выступят: Заслуженный коллектив России Ансамбль «Цветень», лучшие творческие коллективы и солисты Курганской области, а также звездные гости нашего региона: танцующий оркестр из Екатеринбурга и группа «Лицей» (г. Москва).