Зауральцев ждут кинопоказы, концерты и спектакли

Управление культуры Курганской области информирует о мероприятиях, которые запланированы на 27 августа.
Музей истории города.
С 10.00 до 17.00 можно посетить экскурсию по музею «Развитие Кургана как торгового и промышленного центра Сибири». Платно.
Курганский областной художественный музей им. Г.А. Травникова.
С 10:00 до 18:00 можно посетить выставки: «Ханамити: цветочная тропа», «В начале всех начал» и Персональную выставку Василия Лесина. А также постоянную экспозицию «Отечественное искусство XX-XXI вв.».
Вход на все выставки платный.
Краеведческий музей.
В 11:00 можно посетить тематическую экскурсию «Природа родного края» (животный и растительный мир Курганской области). Вход платный.
Курганский театр кукол «Гулливер».
В 11-00 театр кукол «Гулливер» приглашает юных зрителей и их родителей на премьеру бэби-спектакля «А кто там?»
Он адресован малышам от 10 месяцев до 2,5 лет и взрослым, готовым к новому зрительскому опыту. Платно.
Библиотека имени А. К. Югова.
В 11:00 на большом экране зала Президентской библиотеки (3 этаж) гости посмотрят мультфильм «Приключения Буратино» (1959 год). Вход свободный.
В 15:00 состоится новая встреча клуба восточной поэзии «ОриентиР». Темой встречи станут золотые века персидской поэзии. Вход свободный.
Библиотека имени В. Ф. Потанина.
В 11.00 пройдет субботний показ киножурнала «Ералаш» (ул. Куйбышева, 43) и (ул. Криволапова, 50).
Курганский областной художественный музей им. Г.А. Травникова.
В 12:00 мастер-класс по акварельному скетчингу «Кактус» (вход платный).
В 14:30 мастер-класс гуашью «Пушистый котик» (вход платный).
Дом-музей декабристов
В 12:00 мастер-класс «Кинокамера». Вход платный.
Курганский областной Дом народного творчества.
С 12:0 до 17:00 в Курганском областном Доме народного творчества будет работать выставка-продажа изделий мастеров декоративно-прикладного искусства «Территория творчества». Вход свободный.
ОТКРЫТЫЕ ПЛОЩАДКИ
Курганский театр драмы.
В 11:00 пройдет спектакль-променад «Тайна спасения Пушкина». Это первая и единственная в Кургане постановка, соединяющая прогулку по улицам города, аудиоспектакль и театр под открытым небом. Платно.
Сквер музея истории города.
С 12.00 до 19.00 закрытие летнего сезона.
В 17.00 ретро - вечер «Все на танцы»
Краеведческий музей.
С 14:00 до 15:00 будет работать открытая площадка «Малиновый звон» (коллекция поддужных колокольчиков в фондах музея) . Бесплатно.
Курганская областная филармония.
На Троицкой площади в 18 часов пройдет концерт выходного дня от воспитанников музыкально-продюсерского центра «Фабрика талантов» (руководитель Екатерина Соснина).
Вход свободный.
В 18 часов на Набережной пройдет концертная программа «Многая лета, любимый город» от студии эстрадного вокала
«Камея» и студии голоса и артистизма «Зефир».
В 18:30 в Городском саду состоится интерактивно-игровая программа.
В 19:00 в ЦПКиО «NoCover FEST». Выступят группы «Красный лед» и «MOTORIO».
Дом-музей декабристов
С 18:30 до 20:30 открытая площадка «Добрый обыЧАЙ».
Вход свободный.
В 20:00 кинопоказ во дворе «Письма мёртвого человека» (акция ночь кино). Вход свободный.
Курганский областной Дом народного творчества.
В рамках акции «Ночь кино» в Городском саду для гостей и жителей города пройдут бесплатные
кинопоказы художественных фильмов:
- в 20:00 «Последний Богатырь: Посланник Тьмы»;
- в 22:00 «Пара из будущего»;
- в 00:00 «Чемпион мира». Вход свободный.
ГОРОД ШАДРИНСК
С 22:00 кинотеатр «Октябрь» приглашает на «Ночь кино». В рамках всероссийской акции состоится показ трёх фильмов:
«Последний богатырь: Посланник тьмы», «Чемпион мира» и
«Пара из будущего». Вход свободный.
27 августа городу Шадринску - 360 лет.
Основные мероприятия пройдут на площади им. Н.В. Здобнова.
Торжественное открытие праздника состоится в 11 часов.
В этот день на центральной эстраде выступят: Заслуженный коллектив России Ансамбль «Цветень», лучшие творческие коллективы и солисты Курганской области, а также звездные гости нашего региона: танцующий оркестр из Екатеринбурга и группа «Лицей» (г. Москва).
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