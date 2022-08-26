Зауральцев ждут выставки, мастер-классы и песни от «Квартирника 45»

Управление культуры Курганской области информирует о мероприятиях, которые запланированы на 26 августа.

Музей истории города.

С 10.00 до 17.00 можно посетить экскурсию по музею «Развитие Кургана как торгового и промышленного центра Сибири» (вход платный).

С 13.00 работа проекта «Город мастеров».

Мастер - класс от Ольги Николаевны Смолиной ткачество на настольной раме (половичок). Вход платный.

Курганский областной художественный музей им. Г.А. Травникова.

С 10:00 до 18:00 можно посетить выставки: «Ханамити: цветочная тропа», «В начале всех начал» и персональную выставку Василия Лесина. А также постоянную экспозицию «Отечественное искусство XX-XXI вв.».

Вход на все выставки платный.

Библиотека имени А. К. Югова.

В10:00 в зале гуманитарной литературы Юговки открывается книжная выставка. Экспозиция «PROКино» будет посвящена предстоящему празднику – Дню российского кино.

Вход свободный.

Курганский областной Дом народного творчества.

С 10 до 18 часов можно посетить выставки: современного художника Михаила Lozaretа «Without limits», выставку профессиональных художников «Лики городов и поселений»

и «Музей музеев». Вход платный.

Курганский областной художественный музей им. Г.А. Травникова.

В 11:00 мастер-класс по пластилинографии «Два кита» (вход платный).

В 14:00 мастер-класс по акварельному скетчингу «Лисёнок» (вход платный).

Дом-музей декабристов

В 15:00 мастер-класс «Привлекая удачу». Вход платный.

Курганский театр кукол «Гулливер».

В 17-00 в Малахитовом зале ДКМ состоится спектакль «Каштанка» по одноименному рассказу А. Чехова.

Вход платный.

ОТКРЫТЫЕ ПЛОЩАДКИ

Библиотека имени В. Ф. Потанина.

В 13.00 в Городском саду пройдет акция «Потанинские пятницы», посвященная Дню российского кино.

В 18 часов в Городском саду преподаватель Курганского колледжа культуры Андрей Вайсенбург прочитает пьесу Леонида Филатова «Про Федота-стрельца, удалого молодца». Вход свободный.

В 18 часов на Набережной пройдет концерт «В стране музыкальных инструментов» от «Детской музыкальной школы № 1 им. И.А. Парфенова».

Дом-музей декабристов

С 18:30 до 20:30 открытая площадка «Добрый обыЧАЙ».

Вход свободный.

В 19:00 на Набережной «Открытый микрофон» от проекта «Квартирник45».

ГОРОД ШАДРИНСК

В 18 часов Центр русской народной культуры «Лад» приглашает к себе во двор (улица Свердлова, 104-А) на семейный вечер «А у нас во дворе». Вход платный.