Зауральцы, едем в Сафакулево на «сабантуй»!

В селе Сафакулево 2 июля пройдёт большой национальный праздник «Областной Сабантуй».

Для гостей праздника организуют фестивальную, спортивную, развлекательную площадки. Председатель Совета Ассамблеи народов Зауралья Владимир Уфимцев рассказал, что будут работать национальные подворья от Пестречинского района Республики Татарстан и Дуванского района Республики Башкортостан, от округов Курганской области. Приедут представители Щучанского, Шадринского, Шумихинского, Альменевского, Шатровского, Целинного округов и города Шадринска.

Для любителей спорта – профессионалов и тех, кто просто делает зарядку по утрам - тоже много всего. Организаторы обо всём позаботились. В программе: борьба корэш, армреслинг, гири.

Торжественное открытие состоится в 11:00 часов. Председатель Совета Ассамблеи народов Зауралья Владимир Уфимцев приглашает жителей Курганской области на этот удивительный праздник.

Команда «Нового мира» планирует посетить данное меропритиятие и обязательно расскажет своим читателям, как всё прошло.

Читайте наши новости также в "Одноклассниках", "Вконтакте" и на телеграм-канале.