Зауральцы окунутся в атмосферу Средневековья

Жителям и гостям Курганской области предлагают окунуться в атмосферу Средневековья: в регионе пройдёт съезжий праздник «Эстафета веков – Крестовско-Ивановская ярмарка». Можно будет предлагают прокатиться в телеге, поболеть за косарей и попробовать свежие фермерские продукты.

В XVII веке Кресто-Ивановская ярмарка, проходившая вблизи Шадринска, была одной из крупнейших летних ярмарок Зауралья. 23 июля в регионе попробуют воссоздать праздничную атмосферу средневековых ярмарок.

В 8 утра недалеко от деревни Крестовское (Шадринский район, поляна возле Храма Иоанна Предтечи) начнут работу торговые, концертные, игровые, спортивные и другие площадки Крестовско-Ивановской ярмарки. В 10:00 - торжественное открытие праздника с вручением медалей «За любовь и верность» семьям Шадринского округа, которые отмечают юбилейные даты совместной жизни. Гостей ярмарки ждут выступление ансамбля цыганской песни «Ягори», концерт Ярамира Низамутдинова – ведущего солиста театра «Санкт-Петербург опера», ансамбля «Цветень», творческих коллективов и солистов региона.

Организаторы обещают ремесленную выставку-распродажу, сельскохозяйственную выставка предприятий малого бизнеса, личных подсобных хозяйств и крестьянских (фермерских) хозяйств, выставку изделий народных мастеров. Кроме этого, запланирован пройдёт зрелищный «Турнир косарей». Гости также смогут прокатиться в телеге, покататься верхом на верблюде, пони, лошади и осле.