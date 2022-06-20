Зауральцы побывали на празднике ровесника английского «Стоунхенджа»

На главной сцене этнокультурного фестиваля «Едем на Савин» своим творчеством гостей праздника порадовали образцовый хореографический коллектив «Млада», народный коллектив «Ладушки», ансамбль «Малина» и коллектив «Бриченька» из центра русской культуры «Цветень».

В этом году гостей фестиваля на входе в этнопарк встречал трехметровый деревянный конь, который появился здесь не случайно: по поверьям именно на территории святилища «Савин» произошло одомашнивание лошади.

Кроме того, зрители имели возможность увидеть снаружи и изнутри курган саргатских племён у села Гагарье и узнать, как были обустроены захоронения этого древнего народа и какие предметы отправлялись в последний путь вместе со своими хозяевами. «Савин» - это древняя обсерватория, с помощью которой наши предки могли измерять время и предсказывать сезонные изменения в природе, уточнили в пресс-службе главы региона.

«Савин» ровесник английского «Стоунхенджа». Объект воссоздан в точности таким, каким он был 5 000 лет назад, в эпоху энеолита. Столбовые конструкции (74 столба) уникального религиозного комплекса «Савин» установлены в виде геометрической формы на тех же местах, что и тысячи лет назад – археологи восстанавливали памятник, в том числе, по результатам раскопок, которые производились сотрудниками Курганского краеведческого музея ещё в 80-х годах прошлого столетия.

Реконструкция объекта культурного наследия федерального значения – археологического памятника «Савин–1» была проведена по инициативе губернатора Курганской области Вадима Шумкова.