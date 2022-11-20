Зауральцы посетят выставки

Управление культуры Курганской области подготовило афишу на воскресенье, 20 ноября.

Курганский областной краеведческий музей.

В 12.00 пройдет познавательное занятие «Книжки-малышки» по коллекции миниатюрных советских изданий из фондов КОКМ (6+).

Вход платный.

В 15.00 тематическая экскурсия «Природа родного края» (6+). Вход платный. Возможна оплата билетов по Пушкинской карте.

Курганский театр драмы.

В 18 часов спектакль «Не в деньгах счастье», 12+.

Платно. Пушкинская карта.

Курганский областной Дом народного творчества.

С 12 до 17 часов будет работать выставка-продажа «Территория творчества», где можно будет приобрести оригинальные сувениры ручной работы. Вход свободный. (0+)

С 10 до 18 часов можно посетить выставки: Курганского регионального отделения ВТОО «Союз художников России», персональную выставку работ Ивана Золотарёва и Маргариты Приваловой «Лесные тропы» и выставку «Музей музеев».

Возможна оплата «Пушкинской картой».

Курганский областной художественный музей.

С 10 до 18 часов можно посетить экскурсию по выставкам: «VI Всероссийская выставка акварели» 0+ , макетов кораблей Владимира Зорина 0+, пройти на экскурсию по постоянной экспозиции «Таинственный мир русских икон» 0+ . Все экскурсии проходят по предварительной записи, возможна оплата по Пушкинской карте.

Курганский театр кукол «Гулливер».

В 13 и 15 часов пройдет спектакль «Изобретение полета»

Платно. Пушкинская карта.

В 11 часов для самых маленьких зрителей спектакль «Рукавичка»

Платно. Пушкинская карта.

ГОРОД ШАДРИНСК

МАУ «Дворец культуры».

В 13.00 состоится концерт клуба «Ветеран» (6+). Вход свободный.

Шадринский драматический театр.

В 11 часов спектакль для семейного просмотра «С днем рождения, Леший» . Платно. Пушкинская карта.

Фото Николая Пушилина.