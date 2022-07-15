Зауральцы посетят выставку «…И музыка рождается в душе»

Выставка «…И музыка рождается в душе» открывается ко дню рождения советского и российского музыковеда, педагога, композитора, автора музыки гимна Курганской области Александра Ивановича Фадеева. Среди выставочных экспонатов представлено методическое пособие Александра Фадеева «Вокализы» с дарственной надписью и автографом, подаренное библиотеке в знак благодарности самим автором. Также каждый желающий может полистать подшивки газет и журналов, где рассказывается о жизни и творчестве композитора, послушать гимн Курганской области и песню «Погибшие слова» – её Фадеев написал в 2013 году к 70-летию присвоения библиотеке статуса областной. Стихи к этой композиции написала директор библиотеки Ольги Хузе (именно она стояла у истоков библиотеки в 1943-м году).

Александр Фадеев родился 20 июля 1941 года. Им написана музыка более чем к двадцати спектаклям Курганского и Шадринского драматических театров и театра кукол «Гулливер», в том числе «Наталья Аргентовская», «За Уральскою грядкой», «Шадринский гусь», непосредственно связанные с историей Зауралья, а также музыка к детским спектаклям «Музыкальная табакерка», «Спящая красавица», «Кукарямба», «Гадкий утенок» и другим.

Выставка «…И музыка рождается в душе» будет работать с 20 до 24 июля. Ждём вас!

Возрастные ограничения: 12+.