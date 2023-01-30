Зауральцы пойдут в музеи и библиотеки

Управление культуры Курганской области подготовило афишу на 28 января.

Библиотека имени А. К. Югова.

В 11:00 - виртуальная филармония. Онлайн-концерт «В. Высоцкий – Л. Енгибаров». Вход свободный.

В 11:00 - Шахматный клуб «Друзья Леонова».

Вход по читательским билетам.

С 11.00 - «Кино с Юговкой» к юбилею Леонида Гайдая («За спичками», «Спортлото-82») Вход свободный.

В 18:00 - Квартирник в Юговке. Автор-исполнитель Александр Баранов. Вход свободный.

С 10:00 до 17:00 можно посетить фотовыставку «Юговка в объективе». Вход свободный.

Курганский областной краеведческий музей.

12.00 - экскурсия «Демидовские заводы». Вы узнаете о династии Демидовых, влиятельных промышленников XVIII - XIX веков, а также познакомитесь с историей горнозаводского дела на Урале.

Экскурсия пройдёт по адресу: Курганский областной Дом народного творчества (ул. Гоголя, 30). Вход платный.

12.00 - экскурсия «История Южного Зауралья с древнейших времён до 1917 г.». Экскурсия посвящена освоению и истории зауральской территории. Вход платный. Возможна оплата билетов по Пушкинской карте.

15.00 - экскурсия «Зауралье в годы Великой Отечественной войны» (6+). Экскурсия знакомит с главными событиями Великой Отечественной войны. Вход платный. Возможна оплата билетов по Пушкинской карте.

Курганский областной Дом народного творчества.

С 10 до 18 часов можно посетить действующие выставки: «Музей музеев», «Живая механика да Винчи!»

Платно. Пушкинская карта.

В рамках фестиваля народного творчества муниципальных округов Курганской области «В семье большой, в семье единой» в Курганской филармонии пройдет концертная программа города Шадринска и Шадринского муниципального округа «Здравствуй, 45-ый регион!» Начало с 16 часов. Вход на мероприятие свободный.

В Дом-музей В.К. Кюхельбекера.

В 13:00 - «Урок вежливости»: гости станут участниками дворянской гостиной, очутятся на балу, познакомятся с языком веера и не только! Бальные наряды приветствуются! Предварительная запись 8(3522) 64-20-90. Платно. Доступно по Пушкинской карте.

С 10 до 19 часов можно посетить выставку зарубежных дореволюционных и трофейных открыток «Как дорога открыта эта!» Платно. Доступно по Пушкинской карте.

Музей истории города.

В 16.00 - «Бал в купеческой гостиной». Платно. Пушкинская карта.

В 12.30 - мастер - класс «Новогодняя композиция». Платно.

Дом-музей декабристов.

С 10 до 18 часов можно посетить экскурсию «Декабристы в Кургане». Платно. Пушкинская карта.

Театр кукол «Гулливер».

В 11-00, 13-00 и 16-00 состоятся премьерные показы спектакля «Снеговик» по мотивам одноименной сказки Г. Х. Андерсена.

Место проведения - ДКМ. Платно. Пушкинская карта.

Курганский областной художественный музей им. Г. А. Травникова.

С 10 до 12 - занятие группы «Родничок» - (для детей 4-6 лет) (изостудия). Платно.

С 10:00-18:00 можно посетить действующие выставки : «Память сердца», «Русская зима», «Таинственный мир русских икон», выставку работ победителей областного конкурса на предоставление гранта Губернатора Курганской области имени Г.А. Травникова в сфере изобразительного искусства, выставку макетов кораблей Владимира Зорина. Необходима предварительная запись. Возможна оплата Пушкинской картой.

Библиотека им. В.Ф. Потанина.

Ул. Криволапова, 50.

Занятие по обучению игре на гитаре.

Начало в 8.00. Платно.

Мастер-класс «Рисование белочки гуашью».

Начало в 12.00. Платно.

Занятие по нейрографике «Денежный магнит».

Начало в 12.00.

Платно.

Мастер-класс по валянию из шерсти «Песик».

Начало в 13.00. Платно.

Библиотека им. В.Г. Короленко.

В 11:00 в рамках работы клуба библиотеки «Тифлокинозал»

Кинолекторий художественного фильма «На Дерибасовской хорошая погода, или на Брайтон-Бич опять идут дожди» (к 100-летию со дня рождения Л.Гайдая)

Адрес. М.Горького, 110. Вход свободный.

В 12 часов в Большом зале КОМК состоится Юбилейный концерт преподавателя Курганского областного музыкального колледжа Стефаненко Надежды Анатольевны «Дорога без конца». Вход свободный.

ГОРОД ШАДРИНСК

Шадринский драматический театр

В 18 часов - семейная кадриль «Голубцы по объявлению»

Платно. Пушкинская карта.

В 13 часов Центр русской народной культуры «Лад» приглашает на концерт «Музыка зимы». Мероприятие пройдет платно.

Фото с сайта freepik.com

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