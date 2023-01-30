Зауральцы пойдут в музеи и библиотеки

Управление культуры Курганской области подготовило афишу на 28 января.
Библиотека имени А. К. Югова.
В 11:00 - виртуальная филармония. Онлайн-концерт «В. Высоцкий – Л. Енгибаров». Вход свободный.
В 11:00 - Шахматный клуб «Друзья Леонова».
Вход по читательским билетам.
С 11.00 - «Кино с Юговкой» к юбилею Леонида Гайдая («За спичками», «Спортлото-82») Вход свободный.
В 18:00 - Квартирник в Юговке. Автор-исполнитель Александр Баранов. Вход свободный.
С 10:00 до 17:00 можно посетить фотовыставку «Юговка в объективе». Вход свободный.
Курганский областной краеведческий музей.
12.00 - экскурсия «Демидовские заводы». Вы узнаете о династии Демидовых, влиятельных промышленников XVIII - XIX веков, а также познакомитесь с историей горнозаводского дела на Урале.
Экскурсия пройдёт по адресу: Курганский областной Дом народного творчества (ул. Гоголя, 30). Вход платный.
12.00 - экскурсия «История Южного Зауралья с древнейших времён до 1917 г.». Экскурсия посвящена освоению и истории зауральской территории. Вход платный. Возможна оплата билетов по Пушкинской карте.
15.00 - экскурсия «Зауралье в годы Великой Отечественной войны» (6+). Экскурсия знакомит с главными событиями Великой Отечественной войны. Вход платный. Возможна оплата билетов по Пушкинской карте.
Курганский областной Дом народного творчества.
С 10 до 18 часов можно посетить действующие выставки: «Музей музеев», «Живая механика да Винчи!»
Платно. Пушкинская карта.
В рамках фестиваля народного творчества муниципальных округов Курганской области «В семье большой, в семье единой» в Курганской филармонии пройдет концертная программа города Шадринска и Шадринского муниципального округа «Здравствуй, 45-ый регион!» Начало с 16 часов. Вход на мероприятие свободный.
В Дом-музей В.К. Кюхельбекера.
В 13:00 - «Урок вежливости»: гости станут участниками дворянской гостиной, очутятся на балу, познакомятся с языком веера и не только! Бальные наряды приветствуются! Предварительная запись 8(3522) 64-20-90. Платно. Доступно по Пушкинской карте.
С 10 до 19 часов можно посетить выставку зарубежных дореволюционных и трофейных открыток «Как дорога открыта эта!» Платно. Доступно по Пушкинской карте.
Музей истории города.
В 16.00 - «Бал в купеческой гостиной». Платно. Пушкинская карта.
В 12.30 - мастер - класс «Новогодняя композиция». Платно.
Дом-музей декабристов.
С 10 до 18 часов можно посетить экскурсию «Декабристы в Кургане». Платно. Пушкинская карта.
Театр кукол «Гулливер».
В 11-00, 13-00 и 16-00 состоятся премьерные показы спектакля «Снеговик» по мотивам одноименной сказки Г. Х. Андерсена.
Место проведения - ДКМ. Платно. Пушкинская карта.
Курганский областной художественный музей им. Г. А. Травникова.
С 10 до 12 - занятие группы «Родничок» - (для детей 4-6 лет) (изостудия). Платно.
С 10:00-18:00 можно посетить действующие выставки : «Память сердца», «Русская зима», «Таинственный мир русских икон», выставку работ победителей областного конкурса на предоставление гранта Губернатора Курганской области имени Г.А. Травникова в сфере изобразительного искусства, выставку макетов кораблей Владимира Зорина. Необходима предварительная запись. Возможна оплата Пушкинской картой.
Библиотека им. В.Ф. Потанина.
Ул. Криволапова, 50.
Занятие по обучению игре на гитаре.
Начало в 8.00. Платно.
Мастер-класс «Рисование белочки гуашью».
Начало в 12.00. Платно.
Занятие по нейрографике «Денежный магнит».
Начало в 12.00.
Платно.
Мастер-класс по валянию из шерсти «Песик».
Начало в 13.00. Платно.
Библиотека им. В.Г. Короленко.
В 11:00 в рамках работы клуба библиотеки «Тифлокинозал»
Кинолекторий художественного фильма «На Дерибасовской хорошая погода, или на Брайтон-Бич опять идут дожди» (к 100-летию со дня рождения Л.Гайдая)
Адрес. М.Горького, 110. Вход свободный.
В 12 часов в Большом зале КОМК состоится Юбилейный концерт преподавателя Курганского областного музыкального колледжа Стефаненко Надежды Анатольевны «Дорога без конца». Вход свободный.
ГОРОД ШАДРИНСК
Шадринский драматический театр
В 18 часов - семейная кадриль «Голубцы по объявлению»
Платно. Пушкинская карта.
В 13 часов Центр русской народной культуры «Лад» приглашает на концерт «Музыка зимы». Мероприятие пройдет платно.
Фото с сайта freepik.com
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