Зауральцы поздравят Потанинку с 55-летием

В 55-летию библиотеки имени Потанина в курганской области стартует конкурс «Лучший творческий пакет».

Принять участие в нем могут дети от 10 до 14 лет, молодежь от 15 до 30 лет, сотрудники муниципальных детских библиотек и библиотек Курганской области, обслуживающих молодежь.

Номинаций несколько. Работы можно готовить и тем, кто любит рисовать, и тем, кто дружит с видеокамерой, и тем, кто пишет интересные тексты. Организаторы ждут видеоролики, эссе, рисунки. Творческие работы принимают до 20 марта 2023 года по адресу: 620020, город Курган, улица Куйбышева, 43, отдел методического обеспечения и психологии детско-юношеского чтения. Телефон: 8(3522)46-15-67.

Более подробная информация в положении о конкурсе.