Зауральцы прыгнут с парашютом и окунутся в атмосферу байкерской романтики

В этом году мотофестиваль состоится в седьмой раз и продлится три дня — с 8 по 10 июля. Основная программа запланирована на 9 июля. Традиционно гостей курганского летного центра ждут прыжки с парашютом, зрелищные мотогонки, отличная рок-музыка и байкерская романтика.

Предыдущие два года фестиваль не проводился из-за коронавируса, поэтому в текущем году мероприятие ожидается необыкновенно яркое и масштабное. Ежегодно фестиваль проходит при поддержке сервиса заказа такси «Максим». Два дня будут выступать крутые музыкальные команды из Санкт-Петербурга, Магнитогорска, Кургана, Тюмени и других городов. В этот раз сердца зрителей заставят трепетать хедлайнеры «Четыре Апреля» и Stigmata.

Произошли изменения в соревнованиях по мотогонкам. Они пройдут в следующих классах: «Юниор» — до 85 куб. см, возраст водителей — до 15 лет; открытые классы «Любители» и «Спортсмены»; «Коляски любители» — до 750 куб. см. Сейчас организаторы прорабатывают и улучшают трассу. В ее испытаниях участвовал наш земляк — девятикратный чемпион мира по мотогонкам на льду Дмитрий Колтаков. Комментировать мотогонки с вышки будет спортивный комментатор Максим Голощапов.

Если вам наскучит смотреть гонки, вы сможете прогуляться по поляне и найти развлечение по душе. Например, восхититься мощью экспедиционной версии вездехода «Бурлак» 6х6 и вертолета Ми-2 и сфотографироваться на их фоне. Военно-исторический клуб «Сибирская цитадель» продемонстрирует казачье оружие. Будет работать выставка ретротехники. Желающие смогут прокатиться на мотоцикле. На мероприятии можно будет купить рок-атрибутику, украшения ручной работы, изделия из кожи, а также цветной дым — отличный атрибут для ярких фотосессий.

Если проголодаетесь, сможете подкрепиться шашлыком, шаурмой, пельменями, бургерами, свежей выпечкой, запеченными роллами, лапшой быстрого приготовления. Будут алкогольные и безалкогольные напитки на любой вкус. Любители пенного смогут продегустировать разливное из частной пивоварни. Предусмотрено и детское меню: мороженое, сладкая вата, попкорн, наггетсы, сосиски в тесте.

В течение дня ведущий Александр Бекишев будет держать ваше настроение на высоте. В конце вечера пройдет мегаконкурс, победитель которого получит суперприз — туристический набор (палатку и спальный мешок). А когда стемнеет, под рок-аккорды сердца публики зажжет огненное фаер-шоу.

Если позволит погода, с утра все желающие смогут совершить прыжок с парашютом — в тандеме либо самостоятельно. Для тандема не требуется специальной подготовки, инструктаж пройдет прямо на месте, а для самостоятельного прыжка нужно заранее пройти обучение. Получить информацию можно по телефону (3522) 60-99-99.

Программа байк-феста «От Винта!»

8 июля

С 18:00 — заезд байкеров и байкерские костры; выступление групп «Немеречь», «Рок-Фронт», «Улица Шазам», «Все в кеды!», «Музыка Провинции Заура»

9 июля

Основная программа фестиваля

11:00 — открытие фестиваля, проезд мотоклуба, представление спонсоров

12:00 — начало мотогонок

14:00 — выступление курганских групп Estimators, «Красный лед», «Саботаж», «Франт», «Панкратов Черный», Motorio

17:00 — окончание концерта и мотогонок, конкурсы и интерактивы со зрителями

18:00 — награждение победителей гонок

19:00 — выступление группы «Четыре Апреля»

20:00 — выступление группы Stigmata

22:00 — выступление спецгостя из Тюмени — группы «Просто Горыныч»

23:00 — выступление групп «Перформанс» и «Вне сюжета»

10 июля

Сбор палаток и отъезд гостей

Купить билеты можно:

- на сайте kurgan.kassy.ru

- в билетных кассах города: kurgan.kassy.ru/salepoint

- в день фестиваля на аэродроме «Логовушка»

Билеты действительны с 8 по 10 июля, во все дни фестиваля.

Стоимость — 500 рублей, в день фестиваля — 600, для байкеров на мотоциклах — 300.

Бесплатно для девушек и пенсионеров за рулем мотоцикла, а также для детей до 12 лет в сопровождении взрослых. При покупке льготного билета нужно предоставить соответствующие льготе документы.

Как добраться

Автотранспортом по трассе Р-254 «Иртыш» в сторону Челябинска до указателя «с. Сычево» (около 20 км от Кургана). Повернуть с трассы налево, далее через село и железнодорожный переезд прямо до аэродрома.

Бесплатные автобусы

9 июля будут курсировать два бесплатных автобуса до летного центра «Логовушка». Уехать на них можно будет от дома по ул. Зорге, 56, с остановок «ГИБДД» и «6-й микрорайон» (возле «Метрополиса»).

Расписание

Из города (ул. Зорге, 56, и ост. «ГИБДД»): 9:30, 10:30, 13:00, 16:00, 17:30, 19:00.

Из ЛЦ «Логовушка»: 15:00, 17:00, 19:00, 22:30.

Важно! Автобус от остановки «ГИБДД» едет до остановки «6-й микрорайон» (возле «Метрополиса») и стоит там пять минут. После сразу же отправляется в «Логовушку» и не останавливается на промежуточных пунктах.

Также подробности о фестивале — в группе https://vk.com/otvinta_2022

Специалист пресс-службы лётного центра «Логовушка» Татьяна Нестерова.