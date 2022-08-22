Зауральцы смогут разгадать одну из легенд детского лагеря «Орленок»

В прокат вышла отечественная семейная комедия «Легенды Орленка». Фильм о невероятных приключениях в знаменитом детском лагере зауральцы могут посмотреть в десяти кинотеатрах до 24 августа включительно.

Сюжет картины построен вокруг ребят, приехавших на отдых во Всероссийский детский центр «Орленок». Сами того не подозревая, Маша, Даша, Тимофей, Коля и Костя оказываются в самой гуще древнейшего противостояния сил добра и зла. Пробудив одного из семи каменных старцев, ребята становятся частью одной из древних легенд, которую на протяжении многих лет рассказывают в детском лагере.

По словам генерального продюсера фильма Ларисы Преториус, «Легенды Орленка», в первую очередь рассказывают зрителю о дружбе и взаимовыручке. Также в нем раскрываются темы добра и зла, и, конечно, первой любви.

«В картине мы не раз обращаемся к истине. Так и наши герои в погоне за заветной мечтой испытают себя на прочность и борются со своими страхами, чтобы добраться до своего истинного «я», — поделилась она.

Те, кто уже успели оценить фильм, отмечают интересную задумку и сюжет, молодой актерский состав, музыкальную составляющую картины и ностальгическую атмосферу.

В Курганской области «Легенды Орленка» можно посмотреть в семи киноклубах, расположенных в Сафакулево, Далматово, Шумихе, Катайске, селе Глядянское, микрорайонах Рябково и Увал в Кургане. А также в двух кинотеатрах областного центра: «Пушка» и «Россия».

Приобрести билеты на фильм зауральцы могут по «Пушкинской карте». Узнать подробнее можно на сайтах кинотеатров.