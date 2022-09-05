Зауральцы сварят кашу из топора и выберут красавицу с самой длинной косой

Зауралье как регион с развитой сельскохозяйственной сферой отмечает с размахом отметит День тружеников села. С 10 по 17 сентября все желающие смогут принять участие в массовых мероприятиях.

В заключительный день на Троицкой площади состоится чествование лучших работников. Это сотрудники агропромышленного комплекса, экономики, здравоохранения, образования, культуры и спорта. Для гостей праздника будут организованы несколько тематических площадок: мастер-классы от кузнецов и ремесленников, фотозоны со снопами и дарами осени, аллея травников, производителей меда и улица гостеприимства от туристко-информационного центра Курганской области, где муниципальные образования познакомят гостей с историческими маршрутами, подарят сувениры и расскажут о достопримечательностях своего района, пройдут викторины. Также будет работать туристическая почта, где каждый желающий сможет отправить открытку из Кургана. Маленькие зауральцы развлекутся в контактном зоопарке и на детской площадке с ростовыми куклами.

По информации управления культуры, для всех округов Курганской области пройдёт конкурс на лучшую кашу – «Каша из топора», а зауральские красавицы продемонстрируют главный символ женской красоты на Руси – длинную косу. На сцене выступят коллективы из городов и сёл Курганской области, а в 16:00 для гостей праздника споёт Пелагея.

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