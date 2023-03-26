Зауральцы узнают секреты кузнечного мастерства на «Растотурке»

Май — это открытие нового туристического сезона. Уже сейчас в туристическо-информационных центрах можно получить паспорт туриста, с которым можно путешествовать по всем событийным мероприятиям в течение года. Об этом рассказала начальник областного управления культуры Наталья Гончаренко.

«Весной в Белозерском округе пройдет фестиваль «Савин, земля предков». 12 июня в Кургане состоится масштабный фестиваль славянский и казачьей культуры «Русское поле». Также пройдут Праздник Купалы, Александровская и Покровская ярмарки, а зимой «Михайловский торжок» и Рождественская ярмарка, фестиваль снежных фигур», - поделилась Наталья Гончаренко.

Впервые в этом году в августе в Куртамышском округе пройдет фестиваль кузнечного ремесла «Растотурка».

«Нужно оформлять паспорт туриста, получать массу положительных эмоций и в конце года принять участие в розыгрыше призов», - добавила начальник управления культуры.

Напомним, что благодаря поддержке губернатора в прошлом году и курганцы, и гости города смогли в рамках масштабных фестивалей бесплатно посмотреть концерты Кубанского казачьего хора и группы «Пелагея», а также масштабные симфонические концерты.

Василий Малухин.

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