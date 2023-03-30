Зауралье станет частью федерального проекта «Ориентация на местности»

«Ориентация на местности. Изучаем культурную карту страны» - это цикл передач, которые выходят в эфире «Радио «Культура» и «Радио России». Проект презентует культурный ландшафт регионов страны.

Как говорят сами создатели проекта с одной стороны, наша огромная страна объединена общим культурным кодом, но с другой, и это самое интересное, каждый регион, каждая область имеет свою специфику, что влияет на локальную культуру. Из Москвы, как правило, практически не видно, что происходит на таком удалении. А происходит очень много всего, о чем хотелось бы узнать и рассказать.

10 аудиороликов о культурной жизни нашего края будут транслироваться с 3 по 14 апреля. Радиослушатели в рамках проекта познакомятся с историей и традициями Курганской области, знаковыми проектами в области культуры и искусства, основными тенденциями развития сферы. В роли рассказчиков выступили ведущие специалисты учреждений культуры нашего региона.

«Радио «Культура» вещает на частоте 91,6 FM (Москва и МО). В мобильном приложении для всех регионов. On-line на сайте cultradio.ru. По будням в 10:05 и 18:40 на 91,6 FM.

«Радио России» - «Первая кнопка» проводного вещания в регионах УКВ – 66,44 МГц в Москве. По будням в 17:10.