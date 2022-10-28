Зауральские артисты перечислят деньги в фонд поддержки мобилизованных и их семей

В Зауралье в поддержку военнослужащих и их семей пройдут благотворительные концерты.

Главный из них состоится в областной филармонии 4 ноября.Павел Табаков, Павел Базанов , Зауральское трио баянистов, ансамбль русский народных инструментов «Царево Городище», Заслуженный коллектив России Курганский фольклорный ансамбль «Цветень» и многие другие готовят программу «Отчизны доблестным сынам посвящается...». Концерт начнётся в 12 часов.

29 октября в 15 часов на сцене ДК имени Горького выступит фольклорный ансамбль«Цветень».

Благотворительные концерты пройдут 30 октября в Городском доме народного творчества и досуга и Центре культуры и досуга «Спутник». Начало в 12 часов.

2 ноября в 18 часов в ЦДК «Октябрь» города Шадринска пройдёт концерт «Мы — единое целое!».

3 ноября мероприятия состоятся в КСЦ «Черёмушки». Начало в 17 часов.

В Управлении культуры Курганской области сообщили, что средства, вырученные от продажи билетов, пойдут в фонд поддержки мобилизованных граждан и их семей.

Фото из группы vk.com/ktko45.

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