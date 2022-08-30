Зауральский ансамбль песни и танца покорил сердца судей «Русского поля»

Зауральский ансамбль песни и танца Курганского областного колледжа культуры представил Курганскую область на XI Межрегиональном фестивале славянского искусства «Русское поле».

Место проведения фестиваля - музей-заповедник «Коломенское» в Москве. В фестивале принимали участие тысячи человек. Среди многочисленных заявок жюри выбрало 32 участника. Это уже победители! На главной сцене выступили девять коллективов.

Как сообщается в группе колледжа культуры в соцсети «Вконтакте», открыл конкурсную программу Зауральский ансамбль песни и танца. Отклик зрителей превзошел все ожидания.

Фестиваль «Русское поле» – это увлекательное культурное мероприятие для гостей и жителей столицы всех возрастов, прекрасная возможность отдохнуть всей семьей на свежем воздухе, поучаствовать в масштабном городском празднике, где можно увидеть, познакомиться и приобщиться к особенностям и традициям российской культуры.