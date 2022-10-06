Желающих научиться играть на гитаре ждут в библиотеке Югова

Областная научная библиотека им. Югова приглашает научиться играть на гитаре самых маленьких и уже взрослых жителей города Кургана. Уроки проходят каждую неделю с понедельника по четверг.

Ведёт занятия профессиональный педагог, музыкант Алина Машталер.

Прийти может любой желающий. Даже если вы ни разу не держали гитару в руках, либо умеете играть, но хотите научиться петь и аккомпанировать себе, или же наоборот: поете, но не умеете играть.

На занятиях ученики получают базовые знания: учатся читать аппликатуру, табулатуру, знакомятся с базовыми аккордами, септаккордами, учатся ставить барре, играть с каподастром (специальный зажим). Все занятия индивидуальны и строятся на предпочтениях учеников.

На первой встрече с учениками обговариваются их музыкальные вкусы и предпочтения. При составлении программы занятий учитываются опыт игры на гитаре, наличие инструмента дома. На каждом занятии проводится разминка для рук и пальцев. Ученики разучивают свои любимые песни.

В программу обучения включены часы вокала, разминка и распевки. А для учеников от 5 до 10 лет – увлекательные загадки и викторины.

Записаться на занятия можно индивидуально, написав Алине Машталер во «ВКонтакте» или по телефону +79829746705.

Фото с сайта https://ru.freepik.com/

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