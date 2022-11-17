Жителей Курганской области приглашают на «Михайловский торжок»

Два больших проекта - «Казачье подворье» и «Музей зауральской деревни» - распахнут свои двери для гостей 26 ноября. Открытие пройдет в рамках областной сельскохозяйственной ярмарки «Михайловский торжок» в селе Рычково Белозерского округа.

Внутри «Дома казака» восстановлен быт уральских казаков конца XIX - начала XX века. Здесь воссоздан образ сельской жизни и достигнут максимальный эффект погружения в старину и традиции казачьей культуры.

«На детских экскурсиях мы обязательно заостряем внимание на том, что казак очень любил свою Родину. Он был патриотом, в любое время готовым к военной службе, к защите границы. Это очень важно для подрастающего поколения, это воспитание патриотизма в наших детях. А ведь мы проводим экскурсии даже для детских садов. Мы рассказываем как они почитали старшее поколение», - подчеркнула заведующая Рычковским домом культуры и «хозяйка» усадьбы Татьяна Семенова.

В «Музее зауральской деревни» представлены подлинные образцы деревянного зодчества второй половины XIX - первой половины XX века. Это старинные деревенские дома, перевезенные из разных сел Курганской области. Самый старый дом датируется 1850 годом, а построен он из лиственницы.

Проект реализован при поддержке правительства Курганской области и лично губернатора Вадима Шумкова, фонда президентских грантов и президентского фонда культурных инициатив в рамках Года культурного наследия народов России.

Название сельхозярмарки «Михайловский торжок» выбрано не случайно. Исторически, село Рычково (ранее Притыкино), где находится этнографический комплекс, входило ранее в Иковскую слободу. А слобода славилась своими ярмарками. «Михайловский торжок» приурочен к Михайлову дню 8 (21 ноября), который во многих славянских традициях связывался с началом зимы.

На ярмарке «Михайловский торжок» 26 ноября гостей ждет культурная программа от лучших музыкальных коллективов Курганской области, а также продажа продукции сельхозтоваропроизводителей и изделий мастеров-ремесленников с большими скидками.

Гости смогут отведать и выбрать «Самое вкусное сало», «Самый вкусный чай», поучаствовать в традиционных казачьих забавах - рубке шашкой и метанию ножей, принять участие в состязании по расколке дров. А детей будут ждать народные игры и веселые карусели.

Ярмарка откроется в 12:00 часов.

Василий Малухин. Фото автора.