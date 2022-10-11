Жители Курганской области могут оценить услуги учреждений культуры

Управление культуры Курганской области приглашает всех желающих принять участие в независимой оценке качества условий оказания услуг организациями культуры.
Независимая оценка качества условий оказания услуг организациями культуры является одной из форм общественного контроля и проводится в целях предоставления гражданам информации о качестве условий оказания услуг организациями культуры, а также в целях повышения качества их деятельности.
Независимая оценка качества предусматривает оценку условий оказания услуг по таким общим критериям, как открытость и доступность информации об организации культуры; комфортность условий предоставления услуг; доброжелательность, вежливость работников организаций культуры; удовлетворенность условиями оказания услуг, а также доступность услуг для инвалидов.
Перечень организаций культуры Курганской области, в отношении которых в 2022 году проводится независимая оценка качества условий оказания услуг организациями культуры:
Курганский областной музыкальный колледж им. Д. Д. Шостаковича;
Курганский областной колледж культуры;
Курганское театрально-концертное объединение;
Курганский областной Дом народного творчества;
Курганская областная универсальная научная библиотека им. А.К. Югова;
Курганская областная детско-юношеская библиотека им. В.Ф. Потанина;
Областная специальная библиотека им. В.Г. Короленко;
Курганское областное музейное объединение;
Учебно-методический центр по художественному образованию;
Городской Центр культуры и досуга, г. Курган;
Городской Дом народного творчества и досуга, г. Курган;
Библиотечная система города Кургана;
Шадринский краеведческий музей им. В.П. Бирюкова;
Централизованная библиотечная система г. Шадринска;
Дворец культуры, г. Шадринск;
Центр русской народной культуры «Лад», г. Шадринск;
Дом культуры Нового поселка «Созвездие», г. Шадринск;
Центр досуга и кино Октябрь, г. Шадринск;
Белозерский центр культуры;
Далматовский краеведческий музей;
Далматовский районный культурно-досуговый центр;
Межпоселенческая центральная библиотека Далматовского района;
Звериноголовский районный Дом культуры;
Прорывинское культурно-досуговое объединение, Звериноголовский МО;
Межпоселенческое социально-культурное объединение, Каргапольский МО;
Каргапольский исторический музей;
Каргапольская межпоселенческая центральная библиотека;
Катайский районный краеведческий музей;
Культурно-досуговое объединение Верхнепесковского сельсовета, Катайский МО;
Боровской сельский Дом культуры, Катайский МО;
Куртамышский краеведческий музей им. Н.Д. Томина;
Куртамышский центр культуры;
Лебяжьевский Социально – культурный центр;
Межпоселенческая центральная библиотека Лебяжьевского района;
Лебяжьевский краеведческий музей;
Макушинский Районный Дом культуры;
Макушинская межпоселенческая центральная библиотека;
Мишкинский историко-краеведческий музей им. А.П. Сычева;
Мокроусовский Центр культуры;
Мокроусовский районный историко-краеведческий музей;
Центр культуры Петуховского муниципального округа Курганской области;
Центр культуры и библиотечного обслуживания» Половинского муниципального округа Курганской области;
Глядянский районный Дом культуры, Притобольный МО;
Гладковский сельский Дом культуры, Притобольный МО;
Давыдовский сельский Дом культуры, Притобольный МО;
Утятский сельский Дом культуры, Притобольный МО;
Обуховский сельский Дом культуры, Притобольный МО;
Чернавский сельский Дом культуры, Притобольный МО;
Целинная межпоселенческая центральная библиотека;
Целинная территориальная клубная система;
Частоозерский межпоселенческий культурно-досуговый центр;
Шадринское культурно-досуговое объединение;
Шатровская межпоселенческая клубная система;
Шатровская межпоселенческая центральная библиотека;
Шатровский краеведческий музей;
Шумихинский Центр культуры и досуга;
Районный центр народного творчества, Щучанский МО;
Центр досуга, культуры и библиотечного обслуживания, Юргамышский МО.
Фото Николая Пушилина.
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