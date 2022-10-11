Жители Курганской области могут оценить услуги учреждений культуры

Управление культуры Курганской области приглашает всех желающих принять участие в независимой оценке качества условий оказания услуг организациями культуры.

Независимая оценка качества условий оказания услуг организациями культуры является одной из форм общественного контроля и проводится в целях предоставления гражданам информации о качестве условий оказания услуг организациями культуры, а также в целях повышения качества их деятельности.

Независимая оценка качества предусматривает оценку условий оказания услуг по таким общим критериям, как открытость и доступность информации об организации культуры; комфортность условий предоставления услуг; доброжелательность, вежливость работников организаций культуры; удовлетворенность условиями оказания услуг, а также доступность услуг для инвалидов.

Перечень организаций культуры Курганской области, в отношении которых в 2022 году проводится независимая оценка качества условий оказания услуг организациями культуры:

Курганский областной музыкальный колледж им. Д. Д. Шостаковича;

Курганский областной колледж культуры;

Курганское театрально-концертное объединение;

Курганский областной Дом народного творчества;

Курганская областная универсальная научная библиотека им. А.К. Югова;

Курганская областная детско-юношеская библиотека им. В.Ф. Потанина;

Областная специальная библиотека им. В.Г. Короленко;

Курганское областное музейное объединение;

Учебно-методический центр по художественному образованию;

Городской Центр культуры и досуга, г. Курган;

Городской Дом народного творчества и досуга, г. Курган;

Библиотечная система города Кургана;

Шадринский краеведческий музей им. В.П. Бирюкова;

Централизованная библиотечная система г. Шадринска;

Дворец культуры, г. Шадринск;

Центр русской народной культуры «Лад», г. Шадринск;

Дом культуры Нового поселка «Созвездие», г. Шадринск;

Центр досуга и кино Октябрь, г. Шадринск;

Белозерский центр культуры;

Далматовский краеведческий музей;

Далматовский районный культурно-досуговый центр;

Межпоселенческая центральная библиотека Далматовского района;

Звериноголовский районный Дом культуры;

Прорывинское культурно-досуговое объединение, Звериноголовский МО;

Межпоселенческое социально-культурное объединение, Каргапольский МО;

Каргапольский исторический музей;

Каргапольская межпоселенческая центральная библиотека;

Катайский районный краеведческий музей;

Культурно-досуговое объединение Верхнепесковского сельсовета, Катайский МО;

Боровской сельский Дом культуры, Катайский МО;

Куртамышский краеведческий музей им. Н.Д. Томина;

Куртамышский центр культуры;

Лебяжьевский Социально – культурный центр;

Межпоселенческая центральная библиотека Лебяжьевского района;

Лебяжьевский краеведческий музей;

Макушинский Районный Дом культуры;

Макушинская межпоселенческая центральная библиотека;

Мишкинский историко-краеведческий музей им. А.П. Сычева;

Мокроусовский Центр культуры;

Мокроусовский районный историко-краеведческий музей;

Центр культуры Петуховского муниципального округа Курганской области;

Центр культуры и библиотечного обслуживания» Половинского муниципального округа Курганской области;

Глядянский районный Дом культуры, Притобольный МО;

Гладковский сельский Дом культуры, Притобольный МО;

Давыдовский сельский Дом культуры, Притобольный МО;

Утятский сельский Дом культуры, Притобольный МО;

Обуховский сельский Дом культуры, Притобольный МО;

Чернавский сельский Дом культуры, Притобольный МО;

Целинная межпоселенческая центральная библиотека;

Целинная территориальная клубная система;

Частоозерский межпоселенческий культурно-досуговый центр;

Шадринское культурно-досуговое объединение;

Шатровская межпоселенческая клубная система;

Шатровская межпоселенческая центральная библиотека;

Шатровский краеведческий музей;

Шумихинский Центр культуры и досуга;

Районный центр народного творчества, Щучанский МО;

Центр досуга, культуры и библиотечного обслуживания, Юргамышский МО.

Фото Николая Пушилина.

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