Жители Курганской области посвящают стихи любимым учителям

Зауральцы могут посвятить учителям эссе, стихи и видеоролики. Библиотека Югова в Год педагога и наставника объявила областной конкурс «Учитель в моей судьбе».

Участвовать могут школьники в возрасте от 14 до 16 лет, старщие школьники и студенты в возрасте от 17 до 19 лет, а также взрослые в возрасте от 20 лет. Наверняка, у каждого есть или был педагог, о котором хочется рассказать, которого хочется поблагодарить.

Можно выбрать одну или несколько номинаций. Конкурсные работы принимаются до 30 сентября 2023 года. Подведение итогов конкурса состоится в октябре.

Подробности здесь.

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