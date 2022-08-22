Жительница Катайского района спела о «Реке любви» в шоу Андрея Малахова

Солистка ансамбля «Беседа» из села Петропавловского Катайского района Курганской области Светлана Усатых на федеральном канале «Россия-1» спела вместе с заслуженным артистом России Валерием Сёминым. Встреча прошла на программе Андрея Малахова «Песни от всей души».

Также в исполнении зауральской артистки прозвучала песня «Река любви». Светлана Усатых работает в местном доме культуры. Она рассказала о своей семье. Зрителям продемонстрировали видеоролик о жизни катайской деревни, показали супруга Светланы, её родителей. Андрей Малахов сказал, что Светлана похожа на героиню фильма «Любовь и голуби».

Как сообщает Молодёжный портал Зауралья, администрация Катайского района поздравила Светлану Усатых с выступлением на федеральном канале.

Это не первое выступление зауральцев на федеральном канале. 29 мая популярная телевизионная программа «Песни от всей души» собрала за большим столом самых ярких исполнителей русской песни – от Кургана до самых южных границ России. А Курган в программе представил наш земляк Владимир Евтодеев.