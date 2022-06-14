Жительница Мокроусово стала участницей передачи «Ты супер! 60+» на канале НТВ

Многие мокроусовцы в воскресный вечер 29 мая, с нетерпением ждали начала музыкальной передачи на канале НТВ «Ты супер! 60+». Ведь не каждый день на экране телевизора мы видим наших земляков.

Ведущий популярного теле-шоу Вадим Такменев поприветствовал зрителей, представил жюри и объявил:

«Эта участница большую часть своей жизни проработала бухгалтером в отделе образования. Возможно, это тоже своего рода, творческая профессия, но мне кажется, что Татьяна Павловна считала дни до пенсии, чтобы отложить калькулятор и заняться своим любимым делом - пением. Встречайте: Татьяна Емельянова, село Мокроусово Курганской области!»

Зрителям показали видеоролик, в котором рассказано о непростой судьбе участницы. О том, что дети выросли и разъехались, одна дочь живет в Москве, а вторая в Сургуте. Муж умер восемь лет назад, но Татьяне Павловне до сих пор сложно привыкнуть к мысли, что она живет одна в опустевшем доме.

И тут заиграла знакомая многим с детства мелодия Оскара Фельцмана, «Ходит песенка по кругу», а на сцене появилась яркая, улыбающаяся Татьяна Павловна. Ее звонкий голос заполнил пространство студии, и судьи сразу же нажали зеленые кнопки, а это означает, что наша землячка прошла в следующий тур. На сцене она держалась достойно, не показывая свое волнение, как профессиональная певица. Мимика и жесты соответствовали веселой песенке. Так исполнилась заветная мечта скромной провинциальной пенсионерки.

А когда музыка затихла, на сцену вновь вышел ведущий и обратился к Татьяне Емельяновой: «Спасибо, за солнечное настроение! Как это - выступать первой»? «Немного волнительно, но ничего» - поскромничала Татьяна Павловна.

В ее адрес членами жюри было сказано много теплых слов. А в комнате ожидания нашу героиню ждал самый главный сюрприз. Организаторы конкурса пригласили в закулисье дочерей участницы конкурса вместе с их семьями. Так как теперь родные живут далеко, видятся редко, эта встреча подарила много радости им всем.

О том, как Татьяна Павловна попала на эту передачу, рассказала заместитель директора Комплексного центра социального обслуживания населения Людмила Тынкачева. С ее слов, в соццентр поступила информация от ГУ соцзащиты о том, что идет прием заявок на новый сезон проекта «Ты супер! 60+» телеканала НТВ.

«Я знаю, что в нашем районе много талантливых и в то же время скромных людей. Мне захотелось, чтобы наш район и наша область прозвучали с экранов телевизоров. Обратилась к заведующему районным Отделом культуры Фаине Викторовне Благининой и она мне порекомендовала две кандидатуры, одна из них - Татьяна Павловна Емельянова дала свое согласие».

Затем было отснято видео с исполнением песен, а также небольшой рассказ о себе, после чего сотрудники центра направили заявку в редакцию программы «Ты супер! 60+».

Татьяна Емельянова прошла первый тур. А когда сотрудники НТВ связались с жительницей Мокроусово, она сначала сомневалась, стоит ли ехать.

По мнению Тынкачевой, результат получился отличный, Мокроусовский район на этом конкурсе представлен достойно.

После этой поездки Татьяна Павловна вернулась в родное Мокроусово, без преувеличения, «звездой». Каждый, кто посмотрел это выступление, выражает восхищение.

В редакции газеты «Восход» рассказала о своем успешном выступлении на федеральном канале ТВ.

«Мне позвонила Людмила Николаевна Тынкачева и предложила снять видео на конкурс, нужно было спеть на камеру по одному куплету из нескольких песен. Уже много лет являюсь участником хора ветеранов и мой художественный руководитель - Виктор Михайлович Сумин, помог мне подготовиться. Но я не поняла, что это для передачи «Ты супер!», иначе точно не согласилась бы, - уточнила Емельянова. - Сотрудники Комплексного центра социального обслуживания населения товарищи Л.Н.Тынкачева и Е.Ю.Сырцова, помогли снять видеоролик, составить заявку и отправить их организаторам конкурса. А через какое-то время, раздался звонок из Москвы. Мне звонила Юлия - продюсер передачи «Ты супер!», я даже сама не поняла, как она мне дала задание, для следующего тура. Так волновалась, что до конца не могла поверить, что это все правда. В подготовке мне очень помогла Светлана Александровна Комарова, директор РДК. Она такая энергичная, позитивная, что убедила меня, принять участие и бояться. После отборочного тура меня пригласили в Москву, на съемки передачи. Конечно, были сомнения, позвонила дочерям, и они сказали, что надо ехать обязательно. Теперь, когда я побывала на большой сцене, пообщалась со звездами, испытала столько положительных эмоций, могу сказать, что все было не зря. Сбылась моя самая заветная мечта».

Татьяна Павловна целый месяц жила в Москве. Проживание для участников проекта было организованно, они в течение всего периода подготовки к съемке передачи жили обособленно от внешнего мира. Им приходилось много репетировать, оттачивать мастерство, чтобы на сцене выступить достойно.

«Нас было сорок три человека, все примерно одного возраста, поэтому было интересно общаться. Эта поездка - как глоток свежего воздуха. Я ни на секунду не пожалела, что согласилась поехать. С собой привезла не только диплом участника международного вокального конкурса, но и огромное количество положительных эмоций и мощный положительный заряд. И если кто-то из нашего района захочет принять участие в подобных проектах, я готова поделиться своим опытом», - добавила Татьяна Павловна.

Людмила Глухих.

Читайте наши новости также в "Одноклассниках", "Вконтакте" и на телеграм-канале.