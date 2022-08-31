Германцы против вооружения, трактористы молодцы, а зауральцы дружно сдают хлеб

Во 28 августа 1928 года материалы на первой полосе газеты «Красный Курган» кричали о недовольстве в Германии партийцев и рабочих вожаками, которые выступали за постройку нового броненосца.

Одна из заметок называлась «17 резолюций против вожаков»:

«На собрании должностных лиц социал-демократической партии в Хемнице (город в Саксонской части Германии), большинством голосов постановили требовать немедленного исключения из партии министров социал-демократов, голосовавших за постройку броненосца. На собрании должностных лиц в Берлине было внесено 17 резолюций, говорящих, что «политика социал-демократических вожаков теряет поддержку широких слоев рабочих и членов партии».

Следующий материал носил название «Недовольны политикой партийной верхушки»:

«Из германской партии меньшевиков вышел ряд членов, возмущенных политикой партийной верхушки по вопросу о постройке броненосца.

Собрание меньшевиков в Лейпциге потребовало от партийных вождей, чтобы вопрос о постройке броненосца был поставлен на всенародное голосования».

Из материалов газеты становится известно, что товарищ Калинин посетил Сальский зерновой совхоз, где его особенно впечатлила работа тракторных колонн. А рабочие по всей стране собирают миллионы рублей на приобретение облигаций второго займа индустриализации.

Что же в это время происходит в Зауралье? Автор Зудилов пишет о Контрактации:

«Белозерское сельхозкредитное товарищество имеет закупленного на корню хлеба от колхозов 4855 центнеров, от единоличников 1938 центнеров. Выдано задатков колхозам 5658 рублей и единоличникам 4669 рублей.

Контрактация проходит энергично, что контрактация — дело хорошее и дает опору во время уборочных компаний. В работе по контрактации посевов озимой ржи на 15 августа имеется законтрактованной площади 418 гектаров. Выдано авансов на обработку посева 2936 рублей».

Крестьянин из Чашинского района пишет в газету:

«Если Козловский сельсовет будет спать и дальше, то беднота останется без посева озимой ржи. Соседи сеют, а козловцы на только посматривают».

Хлеборобы Батыревского сельсовета, Лопатинского района благодарят правительство за мероприятия по проведению контрактации. «За поддержку мы оправдаем себя дружной сдачей хлеба», - пишут батыровцы.

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Василий Малухин.

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