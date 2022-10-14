О курганских колхозах и мексиканских страстях

…На очереди в нашей юбилейной летописи 1930 год, февраль. На передовице уже не мировые новости, а местные проблемы. Наша газета засвидетельствовала уникальное событие: рождение колхозов. Смешно звучит, но созданы они были из «бедняцко-середняцких» подворий. Пройдет всего 25-30 лет, и колхозы в Стране Советов станут оазисами благополучия и расцвета…

«Больше половины хозяйств нашего округа в колхозах уже коллективизированы». Именно так звучит название открывающей статьи.

«66% хозяйств уже коллективизированы. Глядянский и Утятский районы отстают. Работа по сплошной коллективизации нашего округа идет быстро. На 1 февраля было коллективизировано 59 % всех бедняцко-середняцких хозяйств.

А на 10 февраля уже вступило 66 % всех бедняцко-середняцких хозяйств.

Особенно успешно проходит коллективизация в районах Лебяжьевском, Макушинском и Лопатинском.

Юргамышский район коллективизирован на 80 %, Варгашинский – 78 %. В Чашинском районе вошли в колхоз 77 % из всей бедноты и середняков.

Отстают в работе по сплошной коллективизации: Глядянский район, объединивший в колхозы только 29 % бедняцко-середняцких хозяйств и Утятский – 26 %».

Однако в Кургане тех времен, несмотря на резкую смену жизни и устоев, хотели знать и мировые новости. Газета удовлетворяла этот спрос.

«Вторичный обыск в советском полпредстве в Мексике».

«Нью-Йорк, 11. (ТАСС). Полиция вторично произвела обыск в помещении советского полпредства в Мексике. Торгпред Фридман посетил начполиции и заявил ему протест».

В то же время «Мексиканское правительство «оправдывается» за задержание нашего гражданина:

«Нью-Йорк, 12 (ТАСС). Министр иностранных дел Мексики Эстрале отрицает факт задержания т. Макара в Вера-Круше и заявляет, что «инцидент урегулирован удовлетворительно с того момента, как по существу частный советский гражданин-путешественник получил все возможные заверения».

Причем установлено, что осмотр его бумаг является результатом ошибки полиции.

Министр Портес Хиль заявил, что т. Макар является в настоящее время «частным лицом» и поэтому весь вопрос имеет отношение лишь к местной полиции».

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Василий Малухин

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