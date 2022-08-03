Об английском грабеже, европейской говорильне и местном пьянстве

В 1927 году журналистов «Красного Кургана» по-прежнему волнует несправедливость, царящая в мире. Уже на первой полосе номера 87 от 2 августа есть заметки с клеймящими буржуазный мир заголовками, такими как «Английский грабеж в Болгарии» и «Ончередной провал Женевской говорильни».

«Для болгарского крестьянина свиноводство служит большим подспорьем, потому что земли у него или нет или слишком мало. Но получилось так, что на свиноводстве крестьян больше наживают помещики, они дают крестьянам ссуды под залог свиней, а в случае малейшей просрочки берут их себе. На этой почве в Рушукском округе разыгралась такая история.

Английское торговое общество прислало сюда скупщиков свиней. Те снюхались с помещиками. Немедленно они стали требовать у крестьян заложенных свиней не только просроченных, но и не просроченных. Крестьяне отказались дать, и встретили приходивших отбирать у них свиней косами и цепами. Но скупщики заранее договорились с правительством и в те деревни уже подоспели отряды жандармов. Крестьян перепороли и многих арестовали и по пути в тюрьму нескольких убили под предлогом, что они хотели бежать. Арестованных ждет суд по обвинению в сопротивлении властям.

Купцы и помещики нажили, а свиньи отправились в Англию», - гневно пишет автор первой заметки.

Автор второй заметки старается дать объективную оценку конференции в Женеве:

«На тройственной по разоружению в Женеве председатель делегации Соединенных штатов Гинесон выступил против английских предложений в виду того, что они предусматривают признание в договоре превосходства морских вооружений. В кругах конференции предполагают, что она закончится неудачно».

Из других заметок становится ясно, что в районах страны, в Крыму и на Северном Кавказе, началась уборка хлеба, в Москве проходят испытания крестьянских рысаков, Ишимский Маслосоюз организует среди уральских артелей конкурс на лучшее масло, а среди уральских трудящихся идет сбор средств на строительство самолета «Уральский крестьянин».

Из местных новостей интерес вызывает заметка «За повышение цен под суд».

«В прошлом году в «Красном Кургане», №174 была напечатана заметка: В селе Головных, Макушинского района в лавке сельскохозяйственного товарищества установлены большие наценки на товары. Так, купленную за 35 рублей кожу товарищество расценило в 57 рублей.

Прокуратура сообщает, что факт подтверждается и что дело недавно передано в нарсуд 6-го района для привлечения виновных к уголовной ответственности». Из следующей заметки «Дан выговор» становится известно, что член комсомола — избач Першинской избы-читальни Белозерского района Кондратенко напившись пьяным ездил с песнями по улице. Об этом написал в газету селькор. Заметка была направлена в Белозерский райком ВЛКСМ, который сообщил, что Кондратенко за хулиганство дан строгий выговор.

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Василий Малухин.

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