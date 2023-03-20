11 курганцев сели за руль после употребления спиртного

По дорогам Кургана на протяжении двух дней нетрезвыми ездили 11 водителей.

Трое граждан сели за руль, не имея права управления, один из них управлял транспортным средством уже будучи лишенным прав.

От сознательных граждан поступило три сообщения о фактах управления автомобилями в состоянии опьянения.

Как сообщили в ОГИБДД УМВД России по городу Кургану, все водители были отстранены от управления, а транспортные средства помещены на специализированную стоянку.

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