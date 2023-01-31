11 новых предприятий переработки начали работу в регионе

В Курганской области в минувшем году ввели в эксплуатацию 11 новых производств по переработке и производству сельскохозяйственной и пищевой продукции.

Запущен цех технических фабрикатов ООО «Мясокомбинат «Велес» в селе Частоозерье. Индивидуальный предприниматель Анфиногенов приобрел модульный объект по убою мелкого рогатого скота. В Куртамыше сельскохозяйственный сбытовой кооператив «Рассвет» запустил цех по производству полуфабрикатов и консервов. Подобный цех по переработке мяса также ввел в эксплуатацию индивидуальный предприниматель из Кургана Сергей Тюленев. Новые производства, связанные с переработкой сельскохозяйственной продукции появились в Катайске, Пичугино, Щучье, Шатрово, Шадринске, Юргамышском округе.

По информации департамента АПК, в наступившем году продолжится модернизация действующих мощностей на ООО «Зауральские напитки», ООО «САФ-Нева» филиал в Кургане, ООО «Хлебокомбинат № 1», АО «Молоко» (г. Катайск), ООО «Куртамышское молоко». Кроме того, планируется реализовать 40 проектов по модернизации и созданию новых производств по переработке сельхозпродукции, производству пищевой продукции и напитков.

Наиболее значимые из них - цех по убою сельхозживотных и производству консервов в Кетовском районе, предприятие по производству круп ООО «Агро-Клевер» в Шадринске. Ведутся работы по расширению цеха круп на Шадринском КХП, идет строительство по переработке мяса в ООО «Курганское».