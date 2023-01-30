1100 зауральских спортсменов завоевали медали крупных чемпионатов

Начальник управления по физической культуре и спорту Сергей Моторин подвел итоги 2022 года, обозначил планы на 2023 и ответил на вопросы СМИ и подписчиков в прямом эфире на странице правительства Курганской области в социальной сети «ВКонтакте».

«Мы не назовем это хвастовством, мы назовем это достижением наших спортсменов. Год был непростой, мы знаем, что наши спортсмены были не допущены на международные старты. Но, тем не менее, на различных стартах, в том числе и международных зауральцами было завоевано 1100 медалей», - отметил Сергей Моторин.

Начальник управления рассказал о достижениях наших земляков: «Была первая всероссийская спартакиада сильнейших по летним видам спорта, где принимали участие 4 наших сильнейших спортсмена. Это Данил Лаврентьев, дзюдо, он занял третье место в мужской борьбе. Наконец-то ему было присвоено звание мастера спорта. Так что год прошел успешно. Здесь же Екатерина Нефедова, которая заняла 1-е место в соревнованиях по самбо. Два наших тяжелоатлета — Роман Чепик и Александр Кибанов заняли 1-е и 3-е места. На спартакиаде сильнейших собрались самые сильные спортсмены России. И этот результат не может не радовать».

Сергей Моторин особо отметил успехи наших паралимпийцев: «На соревнованиях паралимпийцев «Мы вместе. Спорт» принимали участие наши коллеги-спортсмены и показали себя с наилучшей стороны. Теннисисты привезли 5 медалей различного достоинства. Хочется отметить наших пловцов. Анна Богатырева и Евгения Королева прекрасно выступили. Анна вообще провела весь сезон на «ура», она выиграла первенство России, чемпионат России, поставив рекорд России, С соревнований паралимпийцев она привезла 5 медалей различного достоинства. Я сказал только некоторые фамилии. А вообще 1100 наших ребят участвовали в соревнованиях и прославляли нашу область».

О модернизации спортивной инфраструктуры читайте в наших следующих материалах.

Василий Малухин. Фото автора.

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