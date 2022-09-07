130 зауральским выпускницам подарили платья

Жители региона смогли подарить детям из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, настоящий праздник и самые яркие впечатления о своём выпускном, ведь не каждая семья может позволить себе приобрести красивое платье, туфли, украшения.

В этом году порядка 130 выпускникам детских садов, начальных школ, девятых и одиннадцатых классов были переданы наряды для торжественных мероприятий, и по традиции благотворители – мастера причёсок и маникюра – бесплатно создали ребятам праздничный образ. Таковы результаты акции «Выпускное платье».

Во время марафона дети, чьи семьи нуждаются в помощи и поддержке, и ребята из организаций для детей-сирот побывали на спектаклях и кинопоказах, сообщили в пресс-службе соцзащиты. Благотворительные сеансы были организованы учреждениями культуры региона в рамках акции «Волшебный мир театра и кино».

Кроме того, в ходе марафона «Краски лета» для мальчишек и девчонок, живущих в домах-интернатах и детских домах, в почтовых отделениях была оформлена бесплатная подписка на любимые журналы.

Одним словом, марафон «Краски лета» наполнил каникулы ребят радостными эмоциями и незабываемыми впечатлениями.

Фото Николая Пушилина.