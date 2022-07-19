14-летние зауральцы смогут выиграть до 100 тысяч рублей

Федеральное агентство по делам молодежи проводит первый конкурс по поддержке молодежных проектов. Участники могу претендовать на гранты до 100 тысяч рублей на реализацию своих социальных проектов.

При этом участниками грантового конкурса могут стать молодые люди, возрастом от 14 лет. Верхний предел по возрасту – 35 –летие заявителя.

Организаторы конкурса предлагают молодежи попробовать себя в 15 разных номинациях. Проекты могут быть связаны с людьми с особенностями здоровья, экологическое просвещение, поддержку добровольчества и другие.

Рекомендуемый срок реализации инициатив — с октября 2022 года по сентябрь 2023 года.

Важно, что отличительной чертой конкурса микрогрантов будет упрощенная форма отчетности после завершения реализации проектов.

Заявки принимаются в заочном формате в АИС «Молодежь России» до 12:00 (по мск.) 22 июля.

При заполнении заявки в АИС «Молодежь России» желательно использовать методические рекомендации для физических лиц, а также ознакомиться с видеокурсом для участников в Академии «Росмолодежь.Гранты».

Фото Общественной палаты Курганской области.

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