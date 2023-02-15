15 февраля в Кургане начались работы на Чеховском путепроводе

Одна из полос уже перекрыта для производства работ. До полного закрытия моста движение легкового транспорта по путепроводу будет осуществляться по реверсивной схеме. Грузовой и общественный транспорт с сегодняшнего дня начал своё движение по объездным путям. Объезд путепровода для жителей Заозерного микрорайона осуществляется через Северный микрорайон, ул. Загородную и в направлении пр. Машиностроителей, ул. Б.-Петрова.

Как сообщили в администрации города Кургана вся информация о ходе работ и схемах движения общественного транспорта размещена на официальном сайте мэрии в специальном разделе https://www.kurgan-city.ru/city/info/remont_bridge/

Кроме Чеховского путепровода в этом году начнутся ремонтные работы и на и Бурово-Петровском мосту через реку Тобол. Движение на нём полностью не закроют, полосы, будут перекрывать поочерёдно.

Большая работа по модернизации мостов и путепроводов города, которые не ремонтировались долгие годы, проводится при поддержке правительства и губернатора Курганской области Вадима Шумкова. Главная цель - обеспечение безопасности и комфорта пассажиров и пешеходов.

Фото: страница в "ВК" главы города Кургана Елены Ситниковой.