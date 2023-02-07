17 жителей Зауралья подали заявки на вступление в регистр доноров костного

В минувшем году 17 зауральцев отправили Почтой России заявки на вступление в регистр доноров костного мозга. Всего по стране за полтора года ПР направила добровольцам 16 808 наборов для сбора биообразцов. Совместный проект компании Национального регистра доноров костного мозга имени Васи Перевощикова и Русфонда был запущен в июле 2021 года.

«Не везде есть медицинские офисы партнеров, которые забирают для нас образцы крови, и людям, конечно, удобно заказать набор для взятия буккального эпителия (мазка с внутренней стороны щеки) на почту. […] Важно, чтобы донорство костного мозга стало нормой для каждого жителя страны. Этот проект – большая удача для регистра и, несомненно, один из самых ярких примеров социальной ответственности компании. Почта России адаптировала под него логистические процессы и сервисы, берет на себя все затраты по пересылке образцов», – отметила А генеральный директор Национального РДКМ, координатор программы «Русфонд.Регистр» Анна Андрюшкина.

«Наша главная задача – помочь Национальному РДКМ расширить географию проекта и дать возможность вступить в регистр доноров костного мозга жителю каждого населённого пункта России», – прокомментировала руководитель департамента корпоративной социальной ответственности Почты России Раиса Ирз.