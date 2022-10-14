1937 домов в Кургане получают отопление

Отопление запущено в 1937 многоквартирных домах Кургана. Это более 99% от жилого фонда города.

Руководители и специалисты департамента ЖКХ в ручном режиме регулируют подачу ресурса на проблемные дома. Накануне вечером директор департамента ЖКХ Роман Медведев и его заместитель Андрей Благинин снова выехали на ряд адресов, чтобы проверить, как теплоснабжающая организация и обслуживающие дом организации ведут работы по подаче ресурса, сообщили в пресс-службе администрации города.

К примеру, батареи стали тёплыми в доме №15 по улице Набережной. Также отопление подано на дом №139 по К.Маркса. Его жители обратились в департамент ЖКХ 13 октября.

Как отметил Роман Медведев, при запуске отопления работа управкомпаний синхронизирована с работой теплоснабжающей организации. Сегодня специалисты продолжат контрольные выезды. Также горадминистрация планирует провести очередную «горячую линию». Звонить можно с 17:00 до 18:30 по телефону 42-85-00.

Фото с сайта администрации города Кургана.

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