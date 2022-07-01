202 избирательные кампании состоятся в УрФО в единый день голосования

В Свердловской области - выбирают губернатора, а также в 54 муниципалитетах - депутатов и глав поселений.

В Челябинской области -71 избирательная кампания. Большая часть – это выборы депутатов городских округов, муниципальных районов и сельских поселений. Из наиболее крупных – довыборы в областное Заксобрание.

Общей избирательной кампанией для двух регионов - Тюменской области и Ямала - станут довыборы в Тюменскую областную думу по Надымскому одномандатному избирательному округу.

Кроме того, в этих регионах, а также Курганской области и в ХМАО-Югре объявлены выборы в органы местного самоуправления.

«В регионах пройдут разные избирательные кампании, но вне зависимости от уровня, все они требуют повышенного внимания. День голосования должен пройти организовано, без каких-либо нарушений», - подчеркнул на прошедшем накануне совещании по выборам Владимир Якушев.

Главный приоритет - стабильный социально-политический фон голосования.

Фото Николая Пушилина.

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