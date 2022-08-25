25 августа исполняется 205 лет со дня рождения Антонина (Капустина)

«Несвятые святые» – это книга митрополита Русской Православной Церкви Тихона (Шевкунова), в которой рассказывается о старцах, далеких от канонизации, но сделавших великие дела для русского мира. К таким людям принадлежит и наш земляк, архимандрит Антонин (Капустин).

25 августа исполняется 205 лет со дня его рождения. Родился Антонин (Капустин) в селе Батурино, ныне Шадринский район Курганской области.

Священнослужитель Русской Православной Церкви, учёный-византинист, начальник Русской духовной миссии на Святой земле, магистр богословия – и это еще не все звания, принадлежащие великому человеку.

Каждый год Курганская область отмечает день рождения архимандрита Антонина (Капустина). В этом году 23 августа на базе Спасо-Преображенского храма села Батурино Шадринского района в очередной раз прошел фестиваль «Батуринская святыня».

Кто такой Антонин (Капустин)?

После 13 лет обучения в духовном училище и семинариях при Далматовском монастыре Антонин (урожденный Андрей Капустин) назначен в Киевскую духовную академию.

7 ноября 1845 года Андрей принял монашеский постриг и получил имя Антонин в честь празднуемого в тот день мученика Антонина. Затем иеромонах Антонин занимал различные административные должности в Киевской духовной академии, преподавал. 15 мая 1850 года его назначили настоятелем церкви при русском посольстве в Афинах. По представлению МИДа Святейшим Синодом был награждён саном архимандрита.

В 1865 году архимандрит Антонин был командирован в Иерусалим в качестве следователя и временно заведующего Русской духовной миссией. Он поспособствовал приобретению православных святынь в собственность Российской империи. Занимался археологией, астрономией, нумизматикой. В 1883 году при участии Антонина были произведены раскопки около храма Гроба Господня, в результате которых были открыты остатки стены древнего Иерусалима с Порогом Судных Врат.

Великая память

Председатель императорского православного палестинского общества Сергей Степашин высоко отозвался о роли Антонина в создании Русской Палестины: «Палестинское общество всегда считало архимандрита Антонина своим учителем, образцом и наставником. Главной его заслугой более чем за четверть века пребывания на посту начальника Миссии стало приобретение многочисленных земельных участков Святой земли, связанных с преданиями о важнейших событиях палестинской истории. Наследство, которое Антонин оставил России и Русской Церкви – Мамврийский дуб, вершина Елеона, Горняя, участки в Иерихоне, Яффе, Тивериаде, – не только по духовному, но и по историческому и материальному значению своему неоценимо».

Святые места – важнейший ареал планеты, столь значимый для православного мира, связан с жизнью Спасителя и Богородицы. Но от древних территорий почти ничего не осталось. Но те, кому удается приехать сюда даже сейчас, мысленно могут представить себе библейские и евангельские события. Кто же помог сохранить мировое христианское наследие – места духовной географии? Кто отыскал на развалинах арабских пустырей и глухих селений XIX века следы святости? Таким Великим Подвижником оказался наш земляк, архимандрит Антонин (Капустин), основатель РУССКОЙ ПАЛЕСТИНЫ.

Анастасия Пережегина.