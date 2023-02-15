2,5 тысячам зауральцев пенсии по инвалидности назначили без заявления

В минувшем году Социальный фонд России (бывший Пенсфонд) по Курганской области назначил более2,5 тысяч страховых и по инвалидности гражданам, которые ранее не являлись пенсионерами. В организации утверждают, что все выплаты оформлялись без подачи заявления но на основе сведений, поступающих из так называемого реестра инвалидов.

Решение о назначении пенсии в беззаявительном формате Социальный фонд может принимать по данным бюро медико-социальной экспертизы (МСЭ). Информация об установленной инвалидности направляет МСЭ в реестр, после чего Соцфонд в течение 5 рабочих дней оформляет пенсию. Инвалиду при этом направляется уведомление о назначенной выплате в личный кабинет на портале госуслуг либо по почте.

Доставка пенсии происходит тем же способом, что и ранее назначенные Социальным фондом выплаты. Если по линии фонда никаких выплат не было, гражданин должен выбрать способ получения пенсии через личный кабинет на портале госуслуг или в Социальном фонде, а также МФЦ. Сделать это можно лично либо через законного представителя.

Социальный фонд без участия гражданина осуществляет перерасчет выплат инвалидам и устанавливает им социальные пособия. Например, ежемесячную денежную выплату и набор социальных услуг. Последний включает в себя лекарства и медицинские изделия, путевку в санаторий, а также бесплатный проезд на пригородных электричках.

В региональном Социальном фонде уточнили, что пенсия по инвалидности назначается тем, кто до установления инвалидности не был пенсионером. Если инвалидность оформляется гражданину, получающему пенсию, в дополнение к ранее назначенной пенсии автоматически устанавливается ежемесячная денежная выплата.

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