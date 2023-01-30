26 минут, которые изменят представление курганцев о малой родине

А вы знаете, какое предприятие Курганской области создает детали для космических кораблей? Где в Кургане дождевых червей научили поедать нефтяные загрязнения и восстанавливать почву? Как получить от региона на постройку дома 700 тысяч рублей, которые потом не нужно возвращать?

Об этом и многом другом сегодня, в воскресенье 29 января, расскажет телеканал «Россия 24». Журналист Алексей Михалев побывает на уникальных курганских предприятиях, задаст вопросы губернатору Вадиму Шумкову, поговорит с интересными зауральцами, чтобы мы с новой стороны открыли для себя красивую, добрую, умную, нашу родную Курганскую область.

Продолжительность фильма — 26 минут, которые точно изменят ваше представление о малой родине и заставят гордиться ею!

Смотрите программу «Курганская область: идеология развития» на телеканале «Россия 24» в 19:29 и 23:29 по местному времени.

А если вы не хотите ждать эфира, можете посмотреть программу на платформе «Смотрим» по ссылке https://smotrim.ru/video/2554574.

Обязательно расскажите об этом всем своим знакомым!

Приятного просмотра!