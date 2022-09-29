295 зауральцев заразились коронавирусом

Диагноз Covid-19 за сутки поставили 295 жителям Курганской области.

Госпитализированы 10 человек, выписаны по выздоровлению из стационаров 19 человек. Охват тестированием составил 301,0 на 100 тысяч населения. Такие данные приводит Управление Роспотребнадзора по Курганской области.

Чтобы обезопасить себя, врачи рекомендуют чаще мыть руки с мылом, не трогать руками глаза и рот, надевать маски, при кашле и чихании прикрывать рот и нос одноразовыми салфетками, которые после использования нужно выбрасывать, вести здоровый образ жизни. Что делать в случае заболевания ОРВИ, гриппом, коронавирусной инфекцией? Оставайтесь дома и обращайтесь к врачу. Строго следуйте предписаниям врача.

Грипп и другие острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ) находятся на первом месте по числу ежегодно заболевающих людей. Серовариантов других респираторных вирусов очень много, например, у риновирусов их насчитывают более 100, у аденовирусов около 60. Вирус гриппа постоянно меняет свою структуру, и новый, измененный, вариант способен поражать человека вновь. Таким образом переболевший гриппом имеет хороший иммунитет против конкретного штамма, но этот иммунный барьер не может оградить человека от измененного варианта. Новый штамм легко проникает в организм человека через этот барьер, что приводит вновь к развитию инфекции.

Фото Николая Пушилина.

Читайте наши новости также в "Одноклассниках", "Вконтакте" и на телеграм-канале.