30 зауральцев госпитализировали с коронавирусом

В Курганской области в минувшие выходные с диагнозом Covid-19 в больницы попали 30 человек. По выздоровлению из поликлиник выписали 313 зауральцев.

На 17 сентября в Курганской области за последние сутки: с диагнозом COVID-19 госпитализированы 16 человек, выписаны по выздоровлению из поликлиник и стационаров 272 человека.

Случаи заболеваемости зарегистрированы в Белозерском, Варгашинском, Далматовском, Каргапольском, Катайском, Кетовском, Куртамышском, Лебяжьевском, Мишкинском, Мокроусовском, Петуховском, Притобольном, Целинном, Частоозерском, Шадринском районах; в городах Кургане, Шадринске.

Очередной пик пандемии ожидается в конце сентября. Региональный департамент здравоохранения вновь обращается к жителям области: «Уважаемые жители Курганской области. Поставить прививку от новой коронавирусной инфекции COVID-19 можно в любой поликлинике по месту жительства. Самое важное, что можно сделать, чтобы защитить себя, - прививка. Вакцинация - самый эффективный способ защиты от инфекционных заболеваний».

Фото Николая Пушилина.



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