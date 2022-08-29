32 курганские улицы отремонтируют по нацпроекту

На территории города Кургана в рамках проекта «Безопасные качественные дороги» в этом году отремонтируют 37 км 800 метров дорожного полотна, это в общей сложности 32 улицы. Также работы ведут за счет средств дорожного фонда. Общая протяженность ремонтируемых на территории города дорог составляет более 40 км. Дорожники работают не только в центральной части города, но и в микрорайонах Рябково, Северный, Восточный, Западный, в Заозерном жилом массиве, а также в отдаленных микрорайонах, таких как Тополя, Увал, Зайково и Утяк. Кроме того, сейчас в городе производится замена сетей водоснабжения и теплоснабжения, идет ремонт мостов и путепроводов.

В настоящее время рабочие подрядной организации ООО «Армстрой» ремонтируют проезд от проспекта Маршала Голикова к дворовой территории многоквартирного дома № 4 (а также к средней школе № 5) в шестом микрорайоне жилого массива Заозерный. Уже установлены бортовые камни, обустроена тротуарная часть. В ближайшее время подрядчик приступит к укладке асфальта на проезжей части, проинформировал директор Департамента развития городского хозяйства администрации города Кургана Андрей Плешков.

По информации Департамента развития городского хозяйства в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в этом году была отремонтирована проезжая часть улицы Комиссаров (от улицы Гвардейской до улицы Родькина). Муниципальный контракт был заключен с МУП «СДП», стоимость работ составила 27 019 442,7 рублей. На сегодняшний день работы выполнены в полном объеме.

Кроме того, отремонтирована проезжая часть улицы Родькина (от проспекта Маршала Голикова до улицы Комиссаров) с уширением выездов на перекрестки. Муниципальный контракт был заключен с ООО «ДСУ-1», стоимость работ составила 9 908 094,57 рублей. На данный момент работы полностью выполнены, сообщили в пресс-службе администрации города.

В ближайшее время планируется приступить к ремонту тротуара по улице Родькина (с обеих сторон по существовавшему ранее тротуару) и ремонту тротуаров по улице Комиссаров. Работы планируется выполнить до 15 октября 2022 года.

Депутат Курганской городской Думы Анастасия Романович отметила, что от жителей города поступало большое количество обращений с просьбами о ремонте улицы Комиссаров и о ремонте проезда от проспекта Маршала Голикова к дворовой территории многоквартирного дома № 4 в 6-м микрорайоне.

Фото с сайта администрации города Кургана.