349 зауральцев сдали кровь в День донора

В Курганской области с 14 по 17 июня состоялась информационно-профилактическая акция «Стань донором», её приурочили ко Всемирному дню донора. Участие в ней приняли 349 жителей региона, в том числе депутат Госдумы Александр Ильтяков, сообщает vk.com/edinros45.

«Сдать кровь – это гражданская ответственность, долг каждого здорового и здравомыслящего человека, посредством небольшой помощи поддержать того или иного человека в трудной жизненной ситуации, который нуждается в этом материале. Радует, что на станции переливания появилось большее количество людей, которые желают проявить свой гражданский долг. Я считаю, это связано со снятием ковидных ограничений и с тем, что наши граждане всё же неравнодушные люди. Посмотрите, буквально очереди стоят», - комментирует Александр Ильтяков.

Напомним, единоросс регулярно посещает курганскую станцию переливания и сдаёт кровь.

«Больницам кровь нужна постоянно, поэтому мы стараемся привлечь как можно больше людей. Сегодня в акции приняли участие 100 человек. Благодаря отзывчивости граждан за первый день акции собрано 40 литров донорской крови. Радует, что не только постоянные, но и новые доноры присоединяются к акции. Целые трудовые коллективы и общественные организации принимают участие в сдаче крови. Напомню, что стать донором можно не только в день акции, но и в любой другой. Прошу, не оставайтесь равнодушными, приходите в пункты сдачи крови и спасите чью-то жизнь», - рассказывает исполняющий обязанности главного врача Курганской областной станции переливания крови Марина Непрозванных.

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