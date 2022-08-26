42 тысячи курганских детей сядут за парты 1 сентября

За парты в городе Кургане в этом году сядут более 42 тысяч учеников. Более 18 тысяч ребят придут в детские сады.

Предыдущий учебный год был очень успешным для городской системы образования. 125 обучающихся стали победителями и призёрами регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников, четверо ребят – призёрами заключительного этапа. У нас было 135 медалистов, 15 стобалльных результатов на ЕГЭ. Такие данные глава города Елена Ситникова озвучила во время педагогической конференции 25 августа.

Глава Кургана Елена Ситникова в своём телеграм-канале написала: «Два наших учреждения - гимназия № 32 и Дворец детского (юношеского) творчества стали победителями конкурса губернаторских грантов. Высокие результаты муниципальных учреждений образования достигаются благодаря педагогам и административным командам школ, детских садов, учреждений дополнительного образования».