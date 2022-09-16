44 управкомпании Кургана подготовили свой жилой фонд к отопительному сезону, ещё 10 отстают

В Кургане паспорта готовности к новому отопительному сезону получили 44 управляющие компании.

В этом году налицо положительная динамика, управляющие организации города значительно повысили темпы и качество подготовки к зимнему периоду, отметил директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Кургана Роман Медведев. Он подчеркнул, что управкомпаниям, ещё не получившим паспорта готовности к новому отопительному сезону, следует максимально усилить работу по подготовке внутридомовых сетей теплоснабжения многоквартирных домов к зиме. На данный момент на территории города имеются менее 10 управкомпаний, не получивших паспорта готовности к предстоящему отопительному сезону. Департамент жилищно-коммунального хозяйства в ежедневном режиме проводит заседания персональных оперативных штабов – индивидуально с каждой управкомпанией, отстающей от графика работ, уточнили в пресс-службе администрации города. Роман Медведев отметил, что Департамент ЖКХ всегда готов оперативно подключиться к решению вопросов, возникающих в ходе подготовки к отопительному сезону у управкомпаний города.

Фото с сайта администрации города Кургана.

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