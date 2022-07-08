44 зауральских осуждённых получили школьные аттестаты

Педагоги вечерней общеобразовательной школы УФСИН России по Курганской областиподвели итоги учебного года.

По результатам государственной итоговой аттестации документ об основном образовании получили девять осужденных, о среднем образовании – 35 выпускников 12-го класса. Итоговая аттестация проходила в форме государственных выпускных экзаменов.

На конец учебного годаколичество учеников во всех филиалах вечерней школы составило 451. По данным руководства учебного заведения, 13,7% школьников завершили год с оценками «хорошо» и «отлично».

В этом году педагоги вечерней школы впервые привлекли учеников к участию в олимпиадах. Между учреждениями проводились олимпиады «Я помню! Я горжусь!» по истории Великой Отечественной войны, «Звезда» и «Отличник» по математике. В них участвовала четверть всех обучающихся. По инициативе учителей в учреждениях были организованы олимпиады по русскому языку и географии.

В межрегиональном творческом конкурсе «Вектор успеха» (математика и история)семь учеников курганской вечерней школы признаны победителями уральско-сибирского этапа. Первые места заняли осужденные из ИК-4 и ИК-6.

Пресс-служба УФСИН России по Курганской области сообщает, что в исправительных учреждениях Зауралья ежегодно проходят обучение до тысячи осужденных в возрасте от 18 до 30 лет, не имеющих аттестата или желающих получить полное среднее образование. В ГКОУ «Вечерняя средняя общеобразовательная школа»они получают знания по 21 учебной дисциплине.Педагогический состав школы отличается высокой степенью профессионализма: две трети коллектива имеет высшую квалификационную категорию, четыре преподавателя обладают званием «Отличник народного просвещения», трое являются почетными работниками общего образования РФ.

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