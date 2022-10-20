500 семей мобилизованных обратились за материальной помощью к зауральским властям

В органы соцзащиты Курганской области отсемей мобилизованных военнослужащих поступило почти 500 заявок, связанных с оказанием финансовой и материальной помощи. Об этом в своём телеграм-канале написал губернатор Вадим Шумков.

«Большая часть уже отработана и профинансирована», - отметил глава региона.

Более 200 заявокпоступило на поставку дров. Половина из них отработана. Семьям передано 650 продуктовых наборов.

«Заявки на оказание конкретной помощи семьям мобилизованных необходимо подавать в ближайший центр социального обслуживания либо главе муниципального округа. Поможем всем», - заявил Вадим Шумков.

Добавим, что всех муниципальных образованиях по поручению губернатора жёнам, матерям и детям мобилизованных военнослужащих сейчас оказывают всестороннюю помощь и поддержку.

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