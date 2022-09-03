80-летний спортсмен из Альменевского округа продолжает ставить личные рекорды

В селе Учкулево живет потрясающе интересный человек. Ни за что не догадаетесь, сколько ему на самом деле лет. А он возраст и не скрывает - в феврале ему исполнился 81 год.

Равиль Ракипов ежедневно пробегает 7 (а иногда и 10) километров, ездит на велосипеде по делам в Шумиху и окрестные деревни. В прошлом году сгонял на велосипеде в Челябинск. Растит богатый урожай в своем огороде и печет кексы по настроению.

А еще он «на ты» с современными компьютерами.

- Я никогда не давал интервью, - смущается он на встрече с журналистом.

- Равиль, расскажите, откуда вы родом и как давно увлекаетесь бегом, лыжами?

- Родился в Московской области, вместе с семьёй немало переезжали, жили в Пермском крае, а потом «осели» в Челябинске. У меня отец был кузнецом и конечно, мог найти работу в любом месте. Кузнецы везде нужны. В Челябинске я в первый класс пошел, там же и институт закончил и работал до пенсии. Спортом всю жизнь занимаюсь, еще со школы.

- А профессию какую получили?

- Учился в политехническом институте, инженер-электрик. В институте продолжал заниматься легкой атлетикой, участвовал в соревнованиях. Выезжали в Свердловск, в Казань, в Тбилиси. После института работал на «секретном» заводе, потом преподавал на кафедре в своем же институте спецдисциплины, вел практические занятия. Но... зарплата больно маленькая, ушел работать на завод. Оттуда же и в армию призвали. В армии, кстати, тоже продолжал со спортом дружить, и тоже на соревнования выезжал. Представляете, в Симферополь из Дальнего Востока летали.

На службе в рядах советской армии Ракипов познакомился с вычислительной техникой, так называемыми ЭВМ. Правда, по его словам, были они тогда здоровенные, а информации хранили в разы меньше, чем нынешний самый простенький смартфон. И сигналы на спутники солдаты кодировали и подавали с помощью перфолент и магнитных лент.

После возвращения из вооруженных сил, жизнь потекла в обычном русле. Правда, для нашего героя это означало не совсем то же самое, что для других . Например, на работу он всегда ... бегал. Утром туда 5 километров, вечером обратно. Вот и пробежка, и тренировка заодно. И на велосипеде к будущей супруге в гости из Челябинска в Шумиху сгонять было обычным делом.

- В прошлом году я повторил этот маршрут, - говорит Равиль, - но теперь мне не понравилось. Проходу никакого фуры не дают. Поэтому ехал очень долго – на дорогу потратил 15 часов. А вот в Целинное съездил хорошо, 140 км за 8 часов, потому что там дорога другая и фуры не мешают.

С началом перестройки Равиль Ракипов уволился с завода и начал работать в разных фирмах – чинить компьютеры, Обслуживал умную технику в школах и институтах. До пенсии работал. А как только вышел на заслуженный отдых – тут же решил уехать в деревню.

- Вы всю жизнь прожили в большом городе, почему вдруг такое желание?

- Да надоело... Чего там особенного? Суета одна. А тут воздух, овощи свежие свои. Зимой на лыжах, летом бегом или на велосипеде. Красота! Я двадцать лет назад сюда приехал. И честно скажу – чувствую себя сейчас лучше, чем тогда.

- Чем вы занимаетесь в деревне?

- Держал хозяйство раньше – и баранов, и коз, и кроликов, и кур.. А теперь решил, что надо быть посвободнее. Теперь только огород. Тыквы отличные выращиваю, до весны хватает. Помидоры свои в этом году начал в середине мая уже есть. Каждый день 7 – 10 километров пробегаю. Или на велосипеде 15-20-30 километров. Добежишь до озера – и купаться. А потом назад.

-Есть ли у вас последователи, на лыжах, например, катаются с вами?

- Разве что охотники... а так не очень много желающих.

- Чем еще заняты день?

- Книги скачиваю, читаю на английском язык уже без словаря. Ну и электрик я здесь один, так что кому чего починить – не отказываю. И односельчанам платежи помогаю через интернет делать за коммунальные услуги, если кто попросит.

Пироги пеку и кексы – если хочется. Заготовки на зиму. Соленья не люблю, в основном замораживаю. И варенье варю.

- Что бы вы пожелали всем нашим читателям?

- Я бы пожелал всем дышать чистым воздухом, заниматься физкультурой и жить полной жизнью!

Вот такой невероятный оптимист живет в селе Учкулево Альменевского округа Курганской области. Равиль Ракипов планирует не просто прожить много лет, а прожить качественно, с удовольствием и в добром здравии. Чего мы ему, конечно, от всей души желаем!

Юлия Кондратова. Фото автора.

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