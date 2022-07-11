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91,4% составила собираемость взносов на капремонт в УрФО

Важно, чтобы у жителей не возникало сомнений в эффективности использования средств

11 июля, 2022 - 17:00

Регионы Уральского федерального округа по реализации программ капремонтов многоквартирных домов сотрудничают с Фондом развития территорий.

 Для подрядчиков разработаны меры поддержки. Увеличен аванс за работы до 50%. В случае, когда договор подразумевает приобретение материалов и оборудования, аванс может достигать 80%, сообщили в пресс-службе полпредства.

Полпред Владимир Якушев отметил, что необходимо тщательно следить за качеством работ и не допускать злоупотреблений при исполнении договоров. «Важно, чтобы у жителей не возникало сомнений в эффективности использования средств. Расходы на капитальный ремонт должны давать максимальную отдачу», – подчеркнул Владимир Якушев.

11 июля, 2022 - 17:00

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