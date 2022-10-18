96 зауральцев заболели Covid-19

В Курганской области за последние сутки 96 человек заболели коронавирусом, 301 зауралец выздоровел, 13 попали в больницу.

Поставить прививку от коронавирусной инфекции и гриппа можно в любой поликлинике по месту жительства. Также в Кургане работают мобильные пункты вакцинации. В ТЦ «ГиперСити» на прививку можно прийти с понедельника по пятницу с 15:00 до 19:00, в субботу – воскресенье с 12:00 до 17:00. График работы пункта вакцинации в Доме быта: с понедельника по пятницу с 15:00 до 18:00, в субботу с 15:00-19:00.

Ученые подсчитали, что в среднем человек за час 25 раз трогает свое лицо руками. При этом этими же руками люди касаются разных поверхностей, на которых может обитать вирус. В половине случаев заражение происходит посредством проникновения вируса через слизистые – глаза, рот, нос. Поэтому специалисты Роспотребнадзора советуют не трогать лицо руками, мыть руки, использовать маски и антисептики.

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